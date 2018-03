Kauder will wieder als Unions-Fraktionschef antreten

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, will sich im Herbst zur Wiederwahl stellen. Dem Nachrichtenmagazin Focus erklärte Kauder, er wolle bis zum Ende der Legislaturperiode das Amt ausüben. "Ich habe gesagt, dass ich für vier Jahre Fraktionsvorsitzender sein möchte. Daran hat sich nichts geändert", sagte Kauder.

Der CDU-Politiker steht seit zwölfeinhalb Jahren an der Spitze der CDU/CSU-Fraktion. Er ist damit der am längsten amtierende Fraktionschef seiner Partei. Zu Beginn der laufenden Legislatur hatte es Forderungen nach einer personellen Verjüngung - auch an der Fraktionsspitze gegeben. Nachdem beispielsweise mit Jens Spahn ein junger Politiker ins Bundeskabinett berufen wurde, dürfte der Druck auf Kauder allerdings nun geringer sein.

