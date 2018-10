BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Vorsitzende der Unionsfraktion, Volker Kauder (CDU), sieht die Ursachen für seine Wahlniederlage vor knapp zwei Wochen nicht nur bei sich. Die Niederlage "lag an eigenen Fehlern, aber auch an den Fehlern anderer", sagte Kauder dem Nachrichtenmagazin Focus. Er habe in den Tagen vor der Wahl gespürt, dass es knapp werden könnte.

Nach der Niederlage habe er das Ergebnis analysiert. Jetzt wolle er aber nach vorne schauen. "Ich bin bei mir und mit mir im Reinen", sagte Kauder dem Nachrichtenmagazin.

