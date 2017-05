Kauder: Wir stehen zu den Kopten / Entwicklung in Ägypten entsetzlich / Zum erneuten Anschlag auf koptische Christen in Ägypten erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder:

Berlin (ots) - "Mit Entsetzen verfolgen wir, wie der Terror gegenChristen in Ägypten immer weiter geht und immer neue Opfer fordert.Wir können es nicht oft genug bekräftigen: Wir stehen zu den Kopten.Wir trauern mit ihnen um die Opfer. Wir unterstützen den Kampf derägyptischen Regierung gegen den Terror im Land, der sich vor allemgegen Christen richtet. Immer brutaler verfolgen die Attentäter dasZiel, die Kopten letztlich aus Ägypten zu verdrängen. Das darf nichtgeschehen. Ägyptens Präsident bekennt sich zur religiösen Toleranzwie auch die geistliche Führung der Sunniten. Auch wenn diedemokratische Entwicklung in Ägypten Defizite ausweist, müssen wirdiese Kräfte stärken.Überall auf der Welt sind die Menschen vom Terror bedroht.Terroristen schlagen in Großbritannien zu wie am Montagabend inManchester oder heute südlich von Kairo. Auch in Deutschland könnenGroßveranstaltungen wie der Evangelische Kirchentag nur unterstrengen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden. Das alleszeigt, dass nur ein gemeinsames Verhalten aller friedliebendenStaaten dem Terror die Stirn bieten kann.Alle Staaten, die zu dieser Gruppe zählen wollen, müssen endlicheinsehen, dass sie die geistigen Brandstifter des Terrors in ihrenLändern nicht länger dulden dürfen. Das muss in der deutschenAußenpolitik noch deutlicher zur Sprache gebracht werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell