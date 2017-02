Kauder: Vorstandsgehälter in der Hauptversammlung beschließen

Berlin (ots) - Der Fraktionsvorsitzende zu den USA, der Lage derJustiz und anderen aktuellen FragenDer Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, hatsich in einem Interview mit der "Passauer Neue Presse" zu zahlreichenaktuellen Fragen wie dem Verhältnis zum neuen US-Präsidenten DonaldTrump, der Lage der Justiz und zur Debatte über Managergehältergeäußert. Thema des Gesprächs war auch die Bundespräsidentenwahl. DasInterview hat folgenden Wortlaut:Frage: Breite Kritik und Empörung über die ersten Entscheidungendes neuen US-Präsidenten Donald Trump. Wie bewerten Sie seinen Startim Weißen Haus?Kauder: Ich bin ein Freund der USA. Bei allen Fehlern dieUS-Regierungen in der Vergangenheit begangen haben, stehen die USAfür mich unverändert für die Werte der Freiheit, Demokratie und derGewaltenteilung. Gerade darum sind die Aussagen von Präsident Trumpüber Richter und Medien sowie seine Abschottungspolitik gegenüberbestimmten Ländern so verstörend. Immerhin bekennt er sich nun klarzur Nato. Das gibt Hoffnung, dass er Argumenten doch zugänglich ist.Sorgen machen mir insbesondere natürlich seine wirtschaftspolitischenAussagen, seine Kritik an den Handelsüberschüssen von Deutschland undChina. Seine Protektionismus-Ideen sind die völlig falsche Antwortauf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und derGlobalisierung.Frage: Die Spitzen der deutschen Wirtschaft und des Handelsfordern mehr Selbstbewusstsein und deutliche Signale von deutscherSeite an Trump und seine Administration.Kauder: Deutschland und Europa müssen in Washington entschlossenklarmachen, dass Protektionismus und Abschottung Irrwege sind. Wirmüssen unsere Interessen selbstbewusst vertreten, klar in der Sache,sachlich im Ton. Auch wir könnten natürlich auch Zölle aufamerikanische Güter erheben. Das sollte auch der amerikanischePräsident wissen, auch wenn es der falsche Weg wäre. So einHandelskrieg bringt doch niemanden etwas, auch nicht denjenigenAmerikanern, für die er sich einsetzen will. Er will doch Deals -also Geschäfte. Lassen wir ihm sagen: Ok, wir Europäer auch. Aberjedem Deal liegt eine Abmachung zugrunde. Über die kann man jasprechen - aber auf gleicher Augenhöhe.Frage: Werden die "Checks and Balances", die Kontrollmechanismender amerikanischen Verfassung und des politischen Systems PräsidentTrump früher oder später schon zur Vernunft bringen?Kauder: Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Noch hat die neueAdministration keinen personellen Unterbau. Und die Gerichte und derKongress signalisieren ihm ja schon, dass es auch für ihn Grenzengibt. Er wäre klug, wenn er nicht gegen die Institutionen handelt,sondern mit ihnen. Nur so wird er seine Ziele annähernd erreichenkönnen.Frage: Am Sonntag wird der neue Bundespräsident gewählt. Warum istFrank-Walter Steinmeier der richtige Kandidat für das Amt?Kauder: Er verfügt über eine große politische Erfahrung. AlsBundesaußenminister hat er sich auf dem diplomatischen Parkettbewährt. Seine ersten Worte nach seiner Nominierung fand ichbemerkenswert. Es ist richtig, wenn er den Menschen in dieser Zeitder Krisen Mut zusprechen will, die Antworten auf die großenHerausforderungen aber auch nicht einfacher formulieren möchte, alssie sein können.Frage: Hat er wirklich die volle Unterstützung der Union, oderwählt ihn manch einer von CDU und CSU nur mit der Faust in derTasche?Kauder: Frank-Walter Steinmeier ist der gemeinsame Kandidat vonUnion und SPD und das aus voller Überzeugung. Ich gehe fest davonaus, dass er im ersten Wahlgang gewählt wird. Auch dieUnions-Fraktion in der Bundesversammlung wird hinter ihm stehen. Nachseiner Wahl zum Bundespräsidenten, so gut kenne ich ihn, wird sichnicht mehr der SPD verpflichtet sehen, sondern allen Deutschen.Frage: Plötzlich liegen Union und SPD in den Meinungsumfragenwieder nah beieinander. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz macht denSozialdemokraten wieder Hoffnung auf einen Machtwechsel in Berlin.Wird es jetzt eng für Angela Merkel und die Union?Kauder: Die Union liegt noch immer vor der SPD. Wir haben nochfast acht Monate vor uns. Das ist ein Marathonlauf. Und den mussjeder Läufer erst einmal durchstehen. Martin Schulz ist ein neuesGesicht und das macht ihn für viele vielleicht momentan interessant.Er wird aber in den nächsten Monaten zu allen Themen Farbe bekennenmüssen und dann wird sich zeigen, ob mehr als Überschriften anbietenkann. Es wird auch mehr über Herrn Schulz selbst gesprochen werdenund seine Ansichten und Handlungen in der Vergangenheit. Das nichtimmer alles sehr überzeugend, um es einmal zurückhaltend zu sagen.Frage: Schulz und die SPD wollen das Thema Soziale Gerechtigkeitin den Mittelpunkt stellen. Was hält die Union dagegen?Kauder: Wenn Herr Schulz sagt, in Deutschland gehe es nichtgerecht zu, soll er doch bitte bei seinen eigenen Parteifreundenbeginnen. Bei VW erhält das Vorstandsmitglied ChristineHohmann-Dennhardt mit dem Segen von Sozialdemokraten als Abfindungnach gerade einem Jahr Arbeit zwölf Millionen Euro. Da sollte derSPD-Kanzlerkandidat seinen Parteifreund, den niedersächsischenMinisterpräsidenten Stephan Weil fragen, warum er das nichtverhindert, sondern als VW-Aufsichtsratsmitglied zugestimmt hat. Einesolche Abfindung ist völlig überzogen. Dem hätte der Aufsichtsrateinschließlich der Arbeitnehmervertreter nicht zustimmen dürfen.Frage: CDU und CSU haben den Streit um die Obergrenze jetztausgeklammert und vertagt. Echte Harmonie sieht anders aus, oder?Kauder: CDU und CSU haben in den nahezu allen Fragen einegemeinsame politische Überzeugung. Wir wollen auch die illegaleZuwanderung weiter stark reduzieren. Das Grundrecht auf Asyl bleibtjedoch unangetastet. Nach dem geltenden Recht kann es nach Auffassungder CDU daher keine Obergrenze geben, da dies mit dem Asylrecht nichtvereinbar ist. CDU und CSU gehen aber geschlossen mit ihrergemeinsamen Kanzlerkandidatin Angela Merkel in denBundestagswahlkampf. Wir sind uns einig und das hält. UnserWahlkampfziel ist, dass die Union klar stärkste Kraft im Bundestagwird und Angela Merkel Kanzlerin bleibt.Frage: Die SPD will Managergehälter und Boni begrenzen. Warum istdie Union dagegen?Kauder: Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag eindeutigvereinbart, dass die Vorstandsgehälter nicht länger im Aufsichtsrat,sondern in der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft festgelegtwerden sollen. Das halte ich nach wie vor für den richtigen Weg.Damit würde nämlich diese wichtige Frage aus Hinterzimmern derAufsichtsräte herausgeholt. Die Versammlung der Anteilseigner solldoch bestimmen, ob diese zum Teil sehr hohen Gehälter gerechtfertigtsind. Zunächst geht es ja vor allem um das Geld des Unternehmens unddie Anteilseigner werden schon aus eigenem Interesse keinenMondgehältern zustimmen. Die Kontrolle in den Aufsichtsräten scheintmir nicht ausreichend. Ich frage mich insbesondere, warum dieGewerkschaftsvertreter, die ja oft auch ein SPD-Parteibuch haben undihr nahe stehen, in den Aufsichtsräten in der Vergangenheit nichtenergischer für Begrenzungen eingetreten sind. Da scheint es oftInteressenkonflikte gegeben zu haben.Frage: Die Justiz klagt über mangelnde Ausstattung und zu wenigPersonal. Da werden Entscheidungen lange auf sich warten lassen.Daran wird sich so schnell nichts ändern, oder?Kauder: Die Personalausstattung der Justiz ist absolutunzureichend. Hier muss im Bund und in den Ländern unbedingtgehandelt werden, wo Defizite bestehen - und zwar rasch. Wenn dieJustiz nicht funktioniert, untergräbt das das Vertrauen in denRechtsstaat. Der kürzlich bekannt gewordene Brandbrief desGeneralbundesanwalts an die Länder war ein Alarmsignal. Wie wirhören, fehlen dem Generalbundesanwalt vor allem Staatsanwälte für dieVerfolgung terroristischer Straftaten. Angesichts der Bedrohung durchden Terror ist völlig untragbar. Der Bundesjustizminister ist hiergefordert. Er hat das Problem offenbar verkannt. Die Länder sollensich schwertun, gute Staatsanwälte nach Karlsruhe abzugeben. Aberauch das zeigt nur, dass die Justiz in den Ländern völlig überlastetist und es auch dort zu wenig Personal gibt. DieUnions-Bundestagsfraktion wird nicht ruhen, bis die Mängeleinigermaßen abgestellt sind. Was nützt das schärfste Strafrecht,wenn wir zu wenig Richter und Staatsanwälte haben, es durchzusetzen?Frage: Der Ruf nach einem Einwanderungsgesetz wird wieder lauter.Bleibt es bei dem Widerstand der Union?Kauder: Wir sollten die bestehenden Regelungen in einemEinwanderungsgesetz zusammenfassen. Jetzt konzentrieren wir uns ersteinmal auf die Reduzierung der illegalen Einwanderung und dieIntegration. Daneben müssen wir natürlich Fachkräfte für unsereWirtschaft in aller Welt gewinnen. Um die muss aber vor allemverstärkt geworben werden.Frage: Die Sorge wächst, dass innentürkische Konflikte auch inDeutschland ausgetragen werden. Wie lässt sich das verhindern?Kauder: Es bleibt dabei: In der Bundesrepublik gilt deutschesRecht. Daran müssen sich auch Bürger, egal welche Staatsbürgerschaftbesitzen, und auch Organisationen halten, egal woher sie ihr Geldbekommen. Gerade um den Religionsfrieden im Land und das friedlicheMiteinander aller Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten, muss dasRecht konsequent durchgesetzt werden. Wenn es in Moscheen Aufrufe zuGewalt gibt und dort Hass gepredigt wird, müssen sie geschlossenwerden. So etwas hat nichts mit Religionsfreiheit zu tun. Wir müssengenauer hinschauen was in den Moscheen passiert. Das gilt auch fürMoscheen von DITIB. Es gibt den Verdacht, dass dort für türkischenStaat Personen bespitzelt worden sind. Der Verein sollte selbst ander Aufklärung mitwirken. Sonst kann die Zusammenarbeit der Ländermit ihm nicht weitergehen. DITIB darf sich nicht länger alsverlängerter Arm der staatlichen Religionsbehörde verstehen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell