Kauder: Verfolgung von Christen muss noch stärker geächtet werden

Berlin (ots) - Unionsfraktion fordert Sonderbeauftragten derBundesregierung für weltweite ReligionsfreiheitDas überkonfessionelle christliche Hilfswerk Open Doorsveröffentlicht am heutigen Mittwoch seinen jährlichen Bericht zurLage bedrängter und verfolgter Christen weltweit. Dazu erklärt derVorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, VolkerKauder:"Der Bericht von Open Doors besorgt uns zutiefst. Auch dieserBericht weist wie andere Untersuchungen darauf hin, dass Millionenvon Christen weltweit ihren Glauben nicht frei bekennen und lebenkönnen. Für uns in unserem Land fast unvorstellbar gibt es Staatenund Regionen, in denen es lebensgefährlich sein kann, sich als Christerkennen zu geben. Deutschland und Europa, aber auch die gesamteWeltgemeinschaft, Politik, Kirchen und Zivilgesellschaft müssen nochstärker als bisher den wachsenden religiösen Fanatismus ächten.Auch durch den Einsatz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es inden vergangenen Jahren gelungen, dass die deutsche Öffentlichkeit dieBedeutung der Religionsfreiheit mittlerweile stärker wahrnimmt. Esmüssen politisch aber noch zusätzliche Schritte folgen. Dies ist aucheine Aufgabe für eine künftige Regierungskoalition, die wir geradeversuchen zu bilden.Die Organisation Open Doors erinnert uns mit aller Deutlichkeitdaran, dass sich die Lage auch und gerade für Christen in vielenWeltregionen nicht verbessert hat und sogar zuspitzt. Dies giltinsbesondere, wenn es sich bei ihnen um Menschen handelt, die ihrMenschenrecht auf freie Religionswahl mit einem Übertritt zumChristentum ausüben. Diese sogenannten Konvertiten werden oft auf demBildungs- und Arbeitsmarkt benachteiligt oder bekommen keinen odernur schwer Zugang zu medizinischen oder staatlichen Hilfsleistungen.In einigen Ländern drohen ihnen Schikane und Vertreibung.Ich habe Verständnis dafür, dass Open Doors sich um Flüchtlingesorgt, die zum Christentum konvertiert sind, und denen jetzt dieAbschiebung droht. In den Abschiebeverfahren ist selbstverständlichzu prüfen, ob diesen Personen in ihrem Heimatland Verfolgung droht.Dabei muss aber auch untersucht werden, ob ein Religionsübertrittunter Umständen nur zum Schein erfolgt ist. In jedem Asylverfahrenmuss das Recht ohne Wenn und Aber eingehalten werden, dies gilt fürChristen wie für Muslime oder Angehörige anderer Religionen. DerWeltverfolgungsindex beschreibt die große Herausforderung, die derReligionsfreiheit durch den radikalen Islam erwächst und verweist aufdie zunehmende Gefahr, die von nationalreligiösen Bewegungen wie demHindunationalismus oder von autoritären Staaten ausgeht. Vergessenwerden darf aber nicht, dass auch Muslime unter den radikalenIslamisten leiden, etwa im Irak, in Syrien oder dem Jemen. Auch diemuslimische Minderheit der Rohinggya in Myanmar kann ihren Glaubennicht frei leben und wurde vertrieben.Die Unionsfraktion setzt sich seit Jahren für die Durchsetzung derReligionsfreiheit weltweit ein. Wir haben erfolgreich daraufgedrungen, einen EU-Sonderbeauftragten für Religionsfreiheiteinzusetzen. Zusätzlich fordern wir nun einen eigenenReligionsbeauftragten auf Ebene der Bundesregierung, um dem Thema inZukunft noch mehr Nachdruck zu verleihen. Wir werden in unseremEngagement für Religionsfreiheit nicht nachlassen."Hintergrund:Nach dem Weltverfolgungsindex 2018 des überkonfessionellenchristlichen Hilfswerks Open Doors werden mehr als 200 MillionenChristen aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Unrühmlicher Spitzenreiterseit 2002 ist das abgeschottete kommunistische Nordkorea. Auf Platzzwei und drei folgen Afghanistan (2017: dritter Platz) und Somalia(2017: zweiter Platz). Bei der Verwendung des Begriffs "Verfolgung"lehnt sich Open Doors an die Definition der UN an. DasUN-Flüchtlingshilfswerk verweist darauf, dass "eine Bedrohung desLebens oder der Freiheit aufgrund von Ethnie, Religion,Nationalität[...] in jedem Fall als Verfolgung zu werten ist."