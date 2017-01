Kauder: Roman Herzog war ein großer Staatsmann

Berlin (ots) - Er war ein Richtungsgeber und GlücksfallDer ehemalige Bundespräsident Roman Herzog ist im Alter von 82Jahren gestorben. Dazu erklärt der Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder:"Roman Herzog hat als Bundespräsident unserem Land Impulse vonunschätzbarer Bedeutung gegeben. Er war ein politischerRichtungsgeber im allerbesten Sinne und ein Glücksfall fürDeutschland. Aber auch in seinen vielen anderen Funktionen alsherausragender Staatsrechtslehrer, als Innenminister vonBaden-Württemberg und Präsident des Bundesverfassungsgerichts hat erDeutschland in hervorragender Weise gedient. DieCDU/CSU-Bundestagsfraktion verneigt sich vor einem großen Politikerund Staatsmann. Wir sind in unseren Gedanken bei seiner Ehefrau undseinen Angehörigen.Roman Herzog hat das Amt des Staatsoberhaupts stets indemokratischer Demut und Bescheidenheit ausgeübt. Er war ein Mann desabwägenden Wortes und setzte doch nachhaltige Akzente. Er hat dieGesellschaft aufgerüttelt und in einer Zeit, als es Deutschland anMut fehlte, zu notwendigen Reformen aufgerufen. Dass es heute unseremLand so gut geht, ist ein Verdienst von vielen - aber auch von RomanHerzog.Der Auseinandersetzung mit der schwierigen deutschen Vergangenheithat sich Roman Herzog stets gestellt und sie geprägt. Er war zu Rechtder Auffassung, dass das Erinnern an das Unrecht nicht aufhören darf.Er wusste, dass nur dann, wenn die Erinnerung wachgehalten wird, eineGesellschaft viel wacher ist, sich den Herausforderungen der Zukunftzu stellen.Weitsichtig setzte er sich schon vor 20 Jahren auch für einenDialog der Kulturen und Religionen ein. Wie wichtig dieser ist, zeigtsich gerade in unseren Tagen, wo die Berufung auf den Glauben leiderzu immer mehr Intoleranz und Gewalt in unserer Welt führt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell