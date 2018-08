Kauder: Indien muss handeln

Berlin (ots) - Zehn Jahre nach blutigen Ausschreitungen gegenChristen im indischen Bundesstaat Orissa stehen Aufarbeitung undGerechtigkeit für die Opfer ausVor zehn Jahren, am 25. August 2008, kam es zu der bis heutegrößten Welle der Gewalt gegen Christen in Indien. Hierzu erklärt derVorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, VolkerKauder:"Zehn Jahre nach der schrecklichen Welle der Gewalt gegen die ausden ärmsten Bevölkerungsschichten stammenden Christen im indischenBundesstaat Orissa warten die Opfer noch immer auf Gerechtigkeit odereine Entschädigung für ihre Leiden und ihre Verluste. WährendVerfahren gegen Verantwortliche eingestellt wurden, sind siebenwillkürlich verhaftete Christen noch immer in Haft.Ich habe Khandamal bereits zweimal besucht, um mich dort über dieNot der Christen zu informieren. Die hier herrschendeUngerechtigkeit, die auch das indische oberste Gericht verurteilthat, können wir nicht dulden. Ich werde bei der indischen Botschaftin Berlin als auch bei der indischen Regierung vorstellig werden undmich für die Opfer der Gewalt einsetzen.Die von Hindu-Nationalisten ausgeübten, pogromartigenAusschreitungen gegen die Christen in der Khandamal-Region imindischen Bundesstaat Orissa, die am 25. August 2008, vor genau zehnJahren entfesselt wurden, sind bis jetzt nicht abschließendaufgearbeitet oder gesühnt. Nach Berichten der Betroffenen kam es zumehr als 100 Morden an Christen, 393 Kirchen und Kultstätten derChristen sowie 6.500 Häuser wurden zerstört und vielfach dem Erdbodengleichgemacht. Mehr als 56.000 Menschen mussten aus der Regionfliehen und können bis heute nicht in ihre Heimatorte zurückkehren.Die Christen des Staates Orissa, die vielfach der untersten Kaste derindischen Gesellschaft oder der Gruppe der benachteiligtenUreinwohner des Subkontinents, den Adivasi angehören, lebten schonvor den Ausschreitungen am Rande der Armut.Auch nach einem Richterspruch des obersten Indischen Gerichts imJahr 2016, der den Bundesstaat Orissa zu einer Wiederaufnahme von 315eingestellten Ermittlungsverfahren gegen die Urheber der Gewalttatenund angemessenen Entschädigungsleistungen verpflichtet hatte, istbisher nur eine minimale Wiedergutmachung erfolgt. Viele Beschwerdenwurden gar nicht erst von Gerichten angenommen, und die wenigstensind bisher abschließend geregelt. Angeklagte Gewalttäter wurdenvielfach freigesprochen, gleichzeitig sind sieben Christen, dieaufgrund einer falschen Anklage im Zuge der Gewalttaten verhaftetwurden, noch immer in Haft."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell