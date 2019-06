Kauder/Hirte: Freispruch für Hamed bin Haydara

Berlin (ots) - Verfolgung religiöser Minderheiten im Jemen mussaufhörenLaut zugänglichen Quellen soll am 16. Juni das Berufungsurteilgegen Hamed bin Haydara verkündet werden, der am 2. Januar 2018 alspraktizierender Bahá'í von einem Sondergericht in Sana (Jemen) ausreligiösen Gründen zum Tode verurteilt wurde. Dazu erklären VolkerKauder, zuständig für Wertethemen, Religionsfreiheit und Einsatzgegen Christenverfolgung für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, undHeribert Hirte, Vorsitzender des Stephanuskreises in derCDU/CSU-Bundestagsfraktion:Volker Kauder: "Wir solidarisieren uns mit Hamed bin Haydara undfordern seine umgehende Freilassung. Unter keinen Umständen kannakzeptiert werden, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens zu Opfernvon Diskriminierung und Gewalt werden. Mit Nachdruck appellieren wirdaher an die Verantwortlichen, die anhaltende Verfolgung der Bahá'ísowie aller religiösen Minderheiten zu beenden. Bereits im Mai 2017hat der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Religions-und Glaubensfreiheit hierzu eindringlich aufgerufen. Es besteht diegroße Sorge, dass das Vorgehen gegen Hamed bin Haydara zu einemPräzedenzfall für weiteres Unrecht werden könnte. Der Einsatz für denSchutz der Religionsfreiheit und der Kampf gegen Diskriminierung undBenachteiligung von Menschen aufgrund ihres religiösen Bekenntnissesist ein zentrales Anliegen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion."Heribert Hirte: "Unter dem Einfluss des Iran hat sich im Jemeneine enorme Verfolgungssituation für die Bahá'í entwickelt. Und auchandere Religionen, wie zum Beispiel die Christen dort, sind bislanggezwungen, ihren Glauben im Untergrund zu praktizieren. Hamed binHaydara darf nicht hingerichtet werden! Eine Aufhebung des Urteilshingegen wäre eine zarter, aber sichtbarer Lichtblick für den Jemen -zurück zur Achtung der Menschenrechte, hier der Religionsfreiheit,ein kleiner Schritt hin zur Rückkehr des Rechtstaates und einHoffnungsfunke für den Frieden. Als Stephanuskreis ist das unserinständiges Anliegen für bin Haydara und die Menschen im Jemen."Hintergrund:Die Sondergerichte der Huthi im Jemen steht außerhalb desRechtssystems der international anerkannten Regierung des Jemens vonPräsident Abd Rabbo Mansur Hadi.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell