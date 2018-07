Kauder: EU-Freihandelsabkommen mit Japan setzt Zeichen gegen Abschottung / Wachstumsimpulse auf beiden Seiten erwartet

Berlin (ots) - Nach fünf Jahren der Verhandlungen haben die EU undJapan am heutigen Dienstag ein umfassendes Freihandelsabkommen(JEFTA) unterzeichnet. Dazu erklärt der Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder:"Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan ist einMeilenstein in den beiderseitigen Beziehungen. Der Abbau der meistenZölle und zahlreicher Handelshemmnisse wird dazu führen, dass derfreie Waren- und Dienstleistungsverkehr stark zunimmt. Durch dieSteigerung der Importe und Exporte werden zusätzlicheWachstumsimpulse für die EU-Mitgliedstaaten und die japanischeVolkswirtschaft entstehen. Die deutsche Wirtschaft verspricht sichvon dem Abkommen, dass sie auf dem japanischen Markt mehr Präsenzzeigen kann. Dadurch können auch zahlreiche neue Arbeitsplätzehierzulande entstehen.Vor dem Hintergrund neuer Handelskonflikte setzen die EU und Japanmit der Vereinbarung auch ein Zeichen gegen Abschottung undProtektionismus. Gerade in einer Zeit, in der die US-Regierung diegewachsene internationale Wirtschaftsverflechtung grundsätzlich inFrage stellt, zeigt das Abkommen den Willen großer Volkswirtschaftenzur Zusammenarbeit. Es wird sich erweisen, dass alle Beteiligten vondieser Kooperation mehr profitieren, als wenn sie gegeneinanderagierten.Europa und Japan werden über das Abkommen auch politisch engerzusammenrücken. Die EU und Japan verbindet eine festeWertepartnerschaft, die sich in der Achtung der Demokratie und derMenschenrechte ausdrückt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell