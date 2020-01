Kauder: Christenverfolgung nimmt weltweit weiter zu

Berlin (ots) - Neuer Open-Doors-Bericht erneut alarmierendDie überkonfessionelle, christliche Hilfsorganisation Open Doors hat an diesemMittwoch ihren jährlichen Weltverfolgungsindex vorgestellt. Dazu erklärt VolkerKauder, in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zuständig für Wertethemen,Religionsfreiheit und den Einsatz gegen Christenverfolgung:"Mit seinem jährlichen Weltverfolgungsindex (WVI), der das Ausmaß der weltweitenVerfolgung von Christinnen und Christen dokumentiert und veranschaulicht,leistet Open Doors überaus wichtige Arbeit. Der aktuelle WVI gibt erneut Anlasszu großer Sorge: Laut Schätzungen von Open Doors sind etwa 260 MillionenChristinnen und Christen starker bis extremer Verfolgung ausgesetzt. Für denBerichtszeitraum dokumentiert das christliche Hilfswerk eine erhebliche Zunahmean Übergriffen auf Kirchen und kirchliche Einrichtungen.Insbesondere die Situation in einigen afrikanischen Staaten ist gravierend:Durch Verhaftungen von Gemeindemitgliedern wird die Religionsfreiheit derMenschen massiv untergraben, durch die willkürliche Beschlagnahmung vonKrankenhäusern und anderen kirchlichen Einrichtungen wird die Existenz derReligionsgemeinschaften als Institution bedroht. Aufgrund blutiger Überfälle aufGottesdienste mit zahlreichen Toten ist Burkina Faso erstmals auf dem WVIverzeichnet worden (Rang 28).Darüber hinaus sind auch die Entwicklungen in Asien alarmierend: Im Hinblick aufChina wird eine kontinuierliche Ausweitung digitaler Überwachungsmaßnahmen gegenChristen und andere Religionsgemeinschaften berichtet, über Indien eine Zunahmean Feindseligkeiten und hassmotivierter Übergriffe gegen Christen durchhindu-nationalistische Extremisten.Auch nach dem militärischen Sieg über den sogenannten "Islamischen Staat" zögernirakische Christen aufgrund der anhaltend unsicheren Lage, in ihr Landzurückzukehren. Über Syrien berichtet Open Doors, dass Christen aufgrund derpolitischen Lage, insbesondere auch der türkischen Militäroffensive inNordsyrien, weiterhin akut von Vertreibung bedroht sind.Der Einsatz für den Schutz der Religionsfreiheit und der Kampf gegenDiskriminierung und Benachteiligung von Menschen aufgrund ihres religiösenBekenntnisses ist ein zentrales Anliegen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. DieGewährleistung von Religionsfreiheit ist der Eckpfeiler von Stabilität undFrieden. Sie muss daher weiterhin im Fokus der außen- undentwicklungspolitischen Bemühungen der Bundesregierung stehen.Hintergrund: Der Weltverfolgungsindex 2020 umfasst eine Rangliste von 50Ländern, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Open Doors zufolge hatdie Gewalt gegen Christen, Kirchen und kirchliche Einrichtungen erheblichzugenommen. Die Liste wird angeführt von Nordkorea (1), Afghanistan (2), Somalia(3), Libyen (4) und Pakistan (5). Im Berichtszeitraum vom 1.11.2018 bis31.10.2019 wurden dem Bericht zufolge ca. 9.500 Kirchen und kirchlicheEinrichtungen attackiert, zerstört oder geschlossen; im Vorjahr waren es 1.850.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4492970OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell