Kauder im Chaos: CDU will weiter Soli abschaffen ohne schlüssiges Konzept für die ostdeutschen Länder (FOTO)

Potsdam (ots) -Der Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag, Kauder (CDU), hatgegenüber der FAZ gefordert: "Am Ende muss der Solidaritätszuschlagganz abgeschafft werden."Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, AndreasKalbitz, erklärt:"Dass das Herz der CDU nicht für Ostdeutschland und seine Menschenschlägt, weiß man seit langem - angesichts der herzlosen Politik vonMerkel. Wenn jetzt ihr Fraktionsmeister im Bundestag zum wiederholtenMale die Abschaffung des Solis fordert und nicht schlüssig erklärenkann, wie die Ausfälle zu kompensieren sind, unterstreicht das nebendem Desinteresse für die ostdeutschen Bundesländer auch dieInkompetenz der CDU. Das Kauder'sche Chaos wird noch größer, wenn manden Widerstand innerhalb der sogenannten Union sieht:CDU-Wirtschaftsrat und die CSU widersprechen vehement demMerkel-Aufpasser in der Fraktion bei der Frage der Umsetzung. Einesist klar: Für Ostdeutschland uns insbesondere für Brandenburg undseine Menschen bringt diese CDU gar nichts, jetzt nichts und auchnichts in einer Soli-freien Zukunft."