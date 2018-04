Kauder: Berufung von Grübel ist wichtiges Signal für die Religionsfreiheit

Berlin (ots) - CDU-Abgeordneter wird dem Thema noch mehr GewichtverleihenDas Bundeskabinett hat auf seiner Klausurtagung am heutigenMittwoch in Meseberg den CDU-Bundestagsabgeordneten Markus Grübel zumBeauftragten der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheitberufen. Dazu erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Volker Kauder:"Die Berufung von Markus Grübel in das neue Amt ist ein weitereswichtiges Signal zur Stärkung der Religionsfreiheit in der Welt.Deutschland dokumentiert damit, dass es zusammen mit anderen Ländernbei diesem Thema eine international führende Rolle einnehmen will.Markus Grübel wird das Amt des Religionsbeauftragten exzellentausfüllen. Er ist ein Kenner des Nahen und Mittleren Ostens - einerRegion, in der die Religionsfreiheit massiv bedroht und verletztwird. Leidtragende sind vor allem Christen, aber auch Muslime undAngehörige anderer Religionen.Die Einführung des Regierungsbeauftragten war ein wichtigesAnliegen der Union und von mir ganz persönlich in denKoalitionsverhandlungen mit der SPD. Die Bedeutung derReligionsfreiheit ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen.Immer häufiger müssen wir feststellen, dass Kriege und gewaltsameAuseinandersetzungen religiös verbrämt oder mit religiösen Motivenbefeuert werden.Die internationale Diplomatie muss diesen Zusammenhang stärkerberücksichtigen. Hierzu wird das neue Amt als solches und MarkusGrübel persönlich einen wichtigen Beitrag leisten. Der Beauftragtesoll unter anderem alle zwei Jahre einen Bericht der Bundesregierungzur Religionsfreiheit erstellen. Schon dies wird dem Thema mehröffentliche Aufmerksamkeit verschaffen.Die Religionsfreiheit ist eines der wichtigsten Menschenrechte,für viele Gläubige sogar das wichtigste Menschenrecht überhaupt, weildie Fragen des Glaubens für sie den Kern ihrer persönlichen Identitätausmachen. Auch Nichtgläubige werden durch dieses Grundrechtgeschützt. In einer wertegeleiteten Außenpolitik muss daher derGlaubensfreiheit ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden.Ich bin mir sicher, dass Markus Grübel eng mit derCDU/CSU-Bundestagsfraktion zusammenarbeiten wird, die sich schon seitmehreren Wahlperioden für die Religionsfreiheit in aller Welteinsetzt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell