Kauder: Auf Japan ist Verlass

Berlin (ots) - Europäer sollten Band der Vernunft knüpfenDer Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder,besucht derzeit zum achten Mal Japan. Neben den Treffen mit derRegierungsspitze und der Opposition widmet sich Kauder dieses Mal denThemen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Zu seinem Besucherklärt Kauder:"Deutschland und Europa sollten in einer immer instabileren Weltihre Beziehungen zu Japan noch weiter intensivieren. Gerade in diesenaußenpolitisch unsicheren Zeiten ist Japan für uns Europäer einPartner, auf den Verlass ist. Das war erneut in unseren Begegnungenmit Premierminister Shinzo Abe und Außenminister Taro Kono zu spüren.Mit Japan, aber auch Ländern wie Australien oder Kanada sollte die EUein enges Band der Vernunft knüpfen. Es ist ein Glück, dass sich dieEU und Japan nach Jahren der Verhandlungen auf einFreihandelsabkommen geeinigt haben.Europa und diese Staaten verbinden die Werte der Freiheit,einschließlich eines freien Warenhandels, das Bekenntnis zuMenschenrechten und Demokratie und das Eintreten für Frieden in derWelt. Gegenwärtig müssen wir leider erleben, wie die Führungen vonRussland und China Regeln verletzen, wie auch die USA mehr und mehrnur den eigenen Interessen nachgehen. Die über lange Jahre bestehendeWeltordnung ist ins Wanken geraten und darauf müssen wir auch inunserer Außenpolitik klug reagieren. Wir setzen auf einen Ausgleichmit Russland auf Basis unserer Werte, streben eine gleichberechtigtePartnerschaft mit China an und wollen natürlich die Beziehungen zuunserem alten Bündnispartner USA weiter pflegen. Mehr denn je müssenwir nun aber auch Freundschaften mit anderen Ländern wie Japanintensivieren.Wir unterstützen Japans Forderung an Nordkorea, auf seinAtomprogramm zu verzichten. Nordkorea gefährdet den Frieden und dieSicherheit im asiatischen Raum. Die sich anbahnendenFriedensgespräche zwischen Süd- und Nordkorea sind natürlich positiv.Sie dürfen aber nicht dazu führen, dass die SicherheitsinteressenJapans auf der Strecke bleiben. Dafür müssen auch die USA undspeziell US-Präsident Donald Trump sorgen, der sich offenbar im Maimit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen will.Mit Sorge haben wir vernommen, dass China versucht, seinenEinfluss im gesamten asiatischen Raum auszubauen. Dies ist nach denBeobachtungen insbesondere auf den Philippinen und in Myanmar zuspüren.Bemerkenswert waren auch unsere Besuche, in deren Mittelpunkt dieThemen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz standen. Europa undJapan eint auch hier, dass beide alles daran setzen müssen, gegenüberden Firmen aus den USA und China nicht noch weiter ins Hintertreffenzu geraten. In Japan wurde uns sehr deutlich, wie stark dieDigitalisierung und die künstliche Intelligenz die Welt in dennächsten Jahren verändern werden.Dank Big data wird nicht zuletzt die Medizin sich im Sinne derMenschen weiterentwickeln. Andererseits wird die systematischeErhebung, Sammlung und Auswertung von Daten in einem bisher niedagewesenen Maße dazu führen, dass Menschen in all ihrenVerhaltensweisen erfasst und somit beeinflusst werden. Zudem wirdsich die Arbeitswelt überall auf diesem Planeten verändern. Berufe,die heute noch hoch angesehen sind, könnten in ihrer jetzigen Formbald der Vergangenheit angehören. Dolmetschen, das haben wir beieinem Firmenbesuch in Tokio gesehen, könnte bald vonComputerprogrammen übernommen werden. Die Politik muss dafür sorgen,dass die Entwicklung unter dem Strich den Menschen dient. Auch hierkönnen Europa, Deutschland und Japan von den Erfahrungen des jeweilsanderen profitieren."Hintergrund:Auf seiner Reise wurde Kauder vom stellvertretenden Vorsitzendender CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann David Wadephul, begleitet.Kauder hatte durch seine zahlreichen Begegnungen in denvergangenen Jahren die deutsch-japanischen Beziehungen neu belebt.Neben Premierminister Abe und Außenminister Kono traf Kauder auch denaußenpolitischen Berater des japanischen Kabinetts, Shotaro Yachi,sowie Abgeordnete der Regierungsparteien und der Opposition.Über das Thema Digitalisierung informierte er sich imZukunftsmuseum Tokios, bei der Firma Fujitsu und beim NationalenInstitut für Industrieforschung.Kauder und Wadephul kehren am Donnerstag nach Deutschland zurück.