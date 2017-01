Kauder: Ägypten kann sich auf die Unterstützung Deutschlands verlassen

Berlin (ots) - Gespräch mit dem ägyptischen Außenminister überBereiche der bilateralen ZusammenarbeitDer ägyptische Außenminister Sameh Shoukry ist im Rahmen seinesBesuchs in Berlin am Donnerstag mit dem Vorsitzenden derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, zusammengetroffen. Nachdem Gespräch erklärte Volker Kauder:"Die Intensivierung der deutsch-ägyptischen Beziehungen kommtstetig voran. Derzeit sind die Beziehungen so gut wie nie zuvor, wassich nicht zuletzt an den häufigen bilateralen Treffen ranghoherPolitiker ablesen lässt. Ägypten kann sich auf die UnterstützungDeutschlands verlassen. Insbesondere zollen wir dem ägyptischenPräsidenten Abdel Fattah al-Sisi für seine Bemühungen um ReformenRespekt. Besonders die Wirtschaftsreformen, die er bereits in dieWege geleitet hat, sind aus unserer Sicht mutig, aber auch notwendig.In unserem Gespräch haben Außenminister Shoukry und ich Bereichefestgelegt, in denen wir die Zusammenarbeit besonders aktiv gestaltenwollen. Dabei geht es um die Entwicklung der Wirtschaft und derLandwirtschaft, um Chancen für die junge Generation und umGrenzsicherung. Wir streben außerdem eine Migrationspartnerschaft mitÄgypten an. Bereits jetzt kooperiert das Land mit der EuropäischenUnion im Kampf gegen die Schleuserkriminalität.Die Gespräche über konkrete Vereinbarungen werden mit Hochdruckgeführt. Wir gehen davon aus, dass Ergebnisse schon im März vorliegenwerden, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel den ägyptischenPräsidenten al-Sisi in Kairo besuchen wird. Darüber hinaus gibt esermutigende Signale, dass die Stiftungen der politischen ParteienDeutschlands bald wieder ihre Arbeit in Kairo aufnehmen können."Hintergrund:Unionsfraktionschef Volker Kauder setzt sich besonders für diedeutsch-ägyptischen Beziehungen ein. In den vergangenen Jahren hat erwiederholt Kairo besucht und sich dort zu Gesprächen mit derpolitischen Führung, aber auch mit Vertretern der koptischen Kirchegetroffen. Auch für das Recht der koptischen Minderheit auf freieReligionsausübung tritt Volker Kauder mit Nachdruck ein. Nach demblutigen Attentat auf eine koptische Kirche im Dezember war Kaudererneut spontan nach Kairo geflogen, um seine Solidarität mit derchristlichen Minderheit zum Ausdruck zu bringen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell