Katzensprünge im Netz (FOTO)

Bonn (ots) -Unter www.katzensprung-deutschland.de gibt es ab sofort jede MengeTipps für Spaß-, Erlebnis- und Aktivurlaub in Deutschland - vomSchlafen im Schwebezelt bis zum Kurztrip mit dem Elektroauto. Vorhangauf für alternative Urlaubsideen in Deutschland: eine Nacht imStrandkorb oder im Fass, eine Schussfahrt den Berg hinunter mitmyZorbing oder einer Zippline, eine Safari zu Haustierarten, die vomAussterben bedroht sind oder eine Singlettrail-Tour im Mittelgebirge.Unter www.katzensprung-deutschland.de finden junge Reisende vieleUrlaubstipps, die nicht die Welt kosten und außerdem schnell zuerreichen sind.Das Projekt "Katzensprung - Kleine Wege. Große Erlebnisse" möchtezeigen, dass sich junge Menschen viele Urlaubswünsche auch ganz inder Nähe erfüllen können - klimaschonend, flugfrei und günstig - vomKurztrip mit Freunden über den Abenteuerurlaub bis zum FreiwilligenSozialen Jahr.Der Hintergrund: Wer die Trekkingtour mit Freunden im NaturparkAmmergauer Alpen macht, statt in die USA zu fliegen, vermeidet mitseiner Reiseentscheidung fünf Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Kopf. Dasist sehr viel - nämlich ungefähr dreimal so viel CO2, wie ein Inderim Durchschnitt in einem ganzen Jahr erzeugt, oder das Äquivalent von2,5 Jahren Autofahren bei der durchschnittlichen Jahresfahrleistungeines deutschen Autofahrers (Quelle: www.atmosfair.de).Dabei konzentriert sich das Katzensprung-Team ganz aufüberzeugende Angebote statt auf Umweltargumente. "Wir stellen immerwieder fest, dass es in Deutschland unheimlich viele spannendeAngebote gibt", sagt Martina Leicher, Geschäftsführerin derTourismusberatung COMPASS - einer der Partner im Katzensprungprojekt."Daher setzen wir ganz darauf, dass diese Ideen sich erfolgreichbehaupten, wenn sie erst mal richtig bekannt sind." Damit beschreibtLeicher ein wichtiges Ziel der neuen Webseite: spannendeReiseangebote für junge Menschen bekannter zu machen und Deutschlandals Reiseland auch bei der jüngeren Zielgruppe in den Fokus zurücken.Hier geht's zur Webseite mit den Reisetipps:www.katzensprung-deutschland.deÜber KatzensprungDas Projekt "Katzensprung - Kleine Wege. Große Erlebnisse" wirdgefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau undReaktorsicherheit aufgrund eines Beschlusses des deutschenBundestages im Rahmen des Förderprogramms für innovativeKlimaschutz-Einzelprojekte der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI)(Förderkennzeichen 03KF0057A). Projektpartner sind COMPASS GmbH,Verband Deutscher Naturparke e.V., fairkehr GmbH und tippingpointsGmbH.Pressekontakt:Agentur fairkehrMareike SchiffelsWeiherstraße 3853111 Bonnpresse@katzensprung-deutschland.deTel: 0228 98585-14Fax: 0228 98585-50Original-Content von: Katzensprung, übermittelt durch news aktuell