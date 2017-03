Katzen und Hunde noch fitter mit Naturheilkunde-Kuren (FOTO)

Recklinghausen (ots) -Mit aktuell wachsendem Interesse für Naturheilkunde steigt auchdie Anzahl derjenigen Personen, die nicht nur sich selbst, sondernauch ihre Haustiere mit natürlichen Methoden gesund halten möchten.Gero Altmann stellt erstmals in seinem Ratgeber "Katze und Hund - mitSchüßler, Bach & Hahnemann gesund" die beiden bekanntestenAlternativen als gleichberechtigt neben der bewährten Homöopathievor. Dazu dienen vor allem deren sinnvolle wie praktisch leichtanwendbare Kombinationen. Diese werden an mehr als vierzig häufigvorkommenden Fällen veranschaulicht.https://1drv.ms/i/s!AoE9WbbFXQFkttNZJQ6RmkDWiLqAEgVorbeugend kann man laut Altmann turnusmäßig Kuren für mehrVierbeiner-Fitness und -Wellness durchführen, damit diese möglichstwenig erkranken: zum Ziel der Gesundhaltung von Immunabwehr, Haut,Haaren, Fell und Gelenken.Es gibt kaum eine Erkrankung, die nicht bzw. zumindest alsErgänzung mit Naturheilkunde behandelt werden kann. Allerdings rätGero Altmann in den allermeisten Fällen vorher zu einertierärztlichen Untersuchung und abklärenden Diagnose, weil dieTierhalter selten alleine entscheiden können, was harmlos und wasschwerwiegend ist. Homöopathie basiert auf dem Prinzip, Ähnliches mitÄhnlichem (meist hochverdünnt zu behandeln. Schüßler-Salze wiederumlenken den Mineralhaushalt, während Bach-Blüten das seelischeGleichgewicht verbessern sollen. Jede dieser drei Methoden ist auchfür Tiere gut geeignet, sowohl in Kombination miteinander und inVerbindung zur Schulmedizin.Aller Kritik der alleinigen Verfechter der Schulmedizin zum Trotzgibt es in der Tat Studien, die den über den bloßen Placebo-Werthinausgehenden Effekt der Homöopathie belegen. Bis heute liegen über200 klinische Studien vor, bei denen mehr als jede zweite einstatistisch beachtenswert positives Ergebnis zeigt. Kritiker sagen,dass Homöopathie nur auf Placebo-Wirkung beruhe. Das ist nicht ganzrichtig, nämlich bis auf das Wort "nur". "Placebo" heißt übersetztaus dem Lateinischen "ich möge (bzw. ich werde) gefallen". Jede Artvon Medizin, ob schulmedizinisch oder naturheilkundlich, wirktdeutlich besser, wenn sich der Patient oder das kranke Tier in einerpositiven Stimmung befindet und sich nicht voller Misstrauen undAngst innerlich dagegen sperrt. Dennoch ist es eben nicht allein derPlacebo-Effekt, der verantwortlich ist für die Linderung oder dieHeilung.Tierbesitzer finden das richtige naturheilkundliche Mittel amleichtesten, indem sie sich fachlichen Rat einholen und dabeimöglichst präzise und ausführlich zum Beschwerdebild des Tieresbefragt werden. Danach richtet sich dann die Auswahl der am bestengeeigneten Mittel. Weitere nützliche Tipps kann man sich in demRatgeber Buch holen.Auch bei der Anwendung, insbesondere der Dosierung sind stetsfachlich kompetente Personen zu Rate zu ziehen, da sonst oft dieWirkung ausbleibt und Enttäuschung oder sogar eine Ausbreitung derErkrankung auch auf andere Tiere die Folge sein können. Zudem kanneine individuelle Dosierungsanpassung an die jeweiligenBefindlichkeitsveränderungen bereits nach kurzer Einnahmezeit ratsamsein. Manches Mal wird noch ein anderes Mittel hinzugenommen werden.Die Naturheilkunde stößt auch bei Tieren an ihre Grenzen, wobei sichdie Grenze nicht klar ziehen lässt, denn die Bereiche derSchulmedizin und der Naturheilkunde überlappen und ergänzen sich oftsinnvoll.Die Tiere sollten auf jeden Fall bei schweren Erkrankungen undVerletzungen zum Arzt. Diese können sich leider auch hinter anfangsscheinbar harmlosen Symptomen verstecken. Möglichst bald also, wenndie Beschwerden sich nicht ganz rasch bessern, sollte man sich umeine sichere Diagnose bemühen. Auf diese kann dann eine zusätzlicheNaturheilkundebehandlung sinnvoll aufbauen.Pressekontakt:Autor:Gero AltmannDortmunder Str. 120 c45665 Recklinghausen+49-2361-904819gesundheit@geroaltmann.comOriginal-Content von: Kreuz-Apotheke, übermittelt durch news aktuell