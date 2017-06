Katy Perry 2018 live in Deutschland / WITNESS: The Tour (VIDEO)

Berlin (ots) -Auf ihrem neuen Album »WITNESS«, das am 9. Juni erscheintbeschäftigt sich Katy Perry mit den vielen Veränderungen in ihremeigenen Leben als auch mit denen in der Welt. Und tatsächlich wird,wenn man die bisher bekannten Songs zum Maßstab nimmt, »WITNESS« einespannende Angelegenheit. Da gibt's zum einen den schmackhaftenClubhit »Bon Appétit« und zum anderen »Chained To The Rhythm« und»Swish Swish«, clever getextete Pop-Ohrwürmer, denen man sich nur zugerne ergibt.WITNESS: The Tour ist Katy's erste Tour seit der PrismaticWelttournee 2014/15 in deren Rahmen sie über 150 Konzerte spielte unddie vom amerikanischen Rolling Stone als "eine Show, die die Netzhautzerstört und das Publikum wegbläst" gepriesen wurde. Wer KatysSchaffen im Blick hat, weiß, dass sie ihreEntertainerinnen-Qualitäten bisher noch mit jeder Tour getoppt hat.Bei den besagten Shows der Prismatic Welttournee konnte man zumBeispiel knallbunten Pharaonen beim Breakdancen zuschauen, oder einender lebendig gewordenen und durchs Publikum laufenden Emojis herzen.Eins steht fest: bei Katy Perry kann auf, vor und über der Bühneeinfach alles passieren. In Deutschland kann man sich 2018 wiederlive davon überzeugen und zwar hier:23.05.2018 Köln, LANXESS arena06.06.2018 Berlin, Mercedes-Benz ArenaDer Vorverkauf startet am 9. Juni um 10 Uhr!Tickets unter tickets.de und eventim.dehttp://katyperry.comhttp://twitter.com/katyperryhttp://facebook.com/katyperryhttp://instagram.com/katyperryhttp://youtube.com/katyperryhttp://www.vevo.com/artist/katy-perryPressekontakt:presse@mct-agentur.comOriginal-Content von: MCT Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell