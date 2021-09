Katrin Lorek ist neue Personalleiterin der Ahlers AG

Herford (ots) -Seit dem 01. September dieses Jahres ist Katrin Lorek die Personalleiterin der Herforder Ahlers AG. Damit ist sie für den gesamten HR-Bereich des Modeunternehmens verantwortlich und berichtet direkt an den Vorstand. Sie folgt auf Nicholas Morris, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.Katrin Lorek kommt von der FUNKE Mediengruppe (u.a. Hamburger Abendblatt, Braunschweiger Zeitung) , wo sie seit 2013 als Personalleiterin für die rund 4500 Mitarbeiter:innen der Standorte Hamburg und Braunschweig verantwortlich war. Zuvor war sie von 2008 bis 2013 als Human Resources Manager für die H&D International Group, eine VW Financial Services AG Tochter sowie von 2004 bis 2008 als Personalleiterin für Audatext/Solera in Minden tätig."Wir freuen uns, dass wir mit Katrin Lorek eine HR-Managerin mit einem hohen branchenübergreifenden Erfahrungsschatz für uns gewinnen konnten. Sie wird aufgrund ihrer IT-Affinität den HR-Bereich weiter digitalisieren, professionalisieren und unsere ambitionierten Wachstums- und Innovationspläne verwirklichen helfen", erklärt Simon Tabler, Finanzvorstand der Ahlers AG.Katrin Lorek freut sich auf die herausfordernden, neuen Aufgaben: "Wir werden zunächst eine Vision und ein Zielbild für die HR-Organisation der Zukunft entwickeln und danach Schritt für Schritt die gesamten Prozesse mit innovativen Technologien unterstützen. Dabei werden wir speziell auf Effizienz, Einfachheit und lokale Anpassungsfähigkeit achten." Lorek steht aber auch für nachhaltiges Personalmanagement, an dessen erster Stelle das übergeordnete Ziel der Mitarbeiterzufriedenheit steht.Die Ahlers AG (https://ahlers-ag.com) ist einer der großen börsennotierten Männermode-Hersteller in Europa. Mit den Marken Baldessarini (www.baldessarini.com), Pierre Cardin (www.pierre-cardin.de) und Otto Kern sowie Pioneer Authentic Jeans (www.pioneer-jeans.com/) und Pionier Workwear (www.pionier-workwear.com/) bietet Ahlers maßgeschneiderte Kollektionen für unterschiedliche Zielgruppen und Preissegmente an.Pressekontakt:Ahlers AGElverdisser Str. 31332052 HerfordGermanyCarla HenkelTel.: +49 (0) 52 21 979-2717Fax: +49 (0) 52 21 979-274E-Mail: presse@ahlers-ag.comOriginal-Content von: Ahlers AG, übermittelt durch news aktuell