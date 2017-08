Berlin (ots) -Unter dem Titel "Fahrbereitschaft" startet das rbb Fernsehen amDienstag (15. August 2017, 22.15 Uhr) eine sechsteilige Reihe zurBundestagswahl 2017.Moderator Jörg Thadeusz stellt sich sechs Wochen lang in denDienst der Fahrbereitschaft des hohen Hauses. Ihm geht es aberselbstverständlich nicht allein darum, Spitzenpolitiker in derHauptstadt von A nach B zu fahren. Jörg Thadeusz möchte chauffieren,fragen und dabei möglichst viel erfahren. Wie funktioniert daspolitische Berlin in Wahlkampfzeiten? Wie belastend ist es, überWochen und Monate im terminlichen Ausnahmezustand zu leben? Was istüberhaupt die Motivation für ein Leben in der Politik?In den begrenzten Ausmaßen eines Autos hofft der Moderator aufeine räumliche Nähe, die es seinen Gästen auf dem Beifahrersitzschwer macht, Distanz zu wahren. Wenn es sein muss, passt derleidenschaftliche Autofahrer Jörg Thadeusz seinen Fahr- demGesprächsstil an: Wer eben noch bemüht war, sich nicht in die Kartenblicken zu lassen, verliert seine Deckung womöglich an der nächstenroten Ampel. Und wer versucht, sein von Beratern geformtes Image zuwahren, dem verrutscht womöglich schon in der nächsten Kurve dieContenance.Diese Politikerinnen und Politiker nutzen die "Fahrbereitschaft"mit Jörg Thadeusz: Am 15.8. - Katrin Göring-Eckardt (Bü90/DieGrünen), am 22.8. - Alexander Gauland (AfD), am 5.9. - ChristianLindner (FDP) und am 12.9. - Dietmar Bartsch (Die Linke). Die Gästefür die Sendungen am 29.8. und am 19.9. 2017 stehen erst kurzfristigfest.Das rbb Fernsehen sendet die Reihe mit sechs 30-minütigen Folgen"Fahrbereitschaft" vom 15. August bis zum 19. September 2017,wöchentlich dienstags um 22.15 Uhr im rbb.Lesen Sie mehr: Auf der Website rbb-online.de/Fahrbereitschaftverrät Jörg Thadeusz, wie er sich auf die fordernde Aufgabevorbereitet.Pressekontakt:rbb-Presseteam, Claudia Korte, Tel. (030) 97993 -12106.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell