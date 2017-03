Hamburg (ots) - Bei einer ZEIT MATINEE am Sonntag in Hamburgsprachen sich Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir,Spitzenkandidaten der Grünen, für die Aufstockung der Polizei aus. ImGespräch mit ZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-Redakteur RomanPletter sagten sie, dass die Polizeistellen in allen von den Grünenregierten Bundesländern aufgestockt worden seien, nachdem diekonservativen Regierungen die Ausrüstung kontinuierlich abgebauthätten. "Man sagt immer wir seien das Sicherheitsrisiko, dabei liegtdas Risiko auf der anderen Seite", so Göring-Eckardt zum Vorwurf derkonservativen Parteien, die Grünen stellten ein Sicherheitsrisikodar.Die Spitzenkandidatin kritisierte die "Symboldebatten" übermögliche Maßnahmen scharf. Man brauche eine gut ausgestattete Polizeimit ausreichend Personal vor Ort. Parteikollege Cem Özdemir lobtezudem die Arbeit der Polizeibeamten: "Ich bin dankbar, dass michdeutsche Polizeibeamte beschützen, wenn Rechtsradikale mich irgendwoangreifen, weil ich mit Flüchtlingen gemeinsam demonstriere. Oderwenn türkische Ultranationalisten nach meinem Leben trachten." Erverdanke den Polizisten unter anderem sein Leben.Pressekontakt:Karoline SchmidtUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenTelefon: +49 (0)40 3280-1141E-Mail: karoline.schmidt@zeit.deOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell