Hamburg (ots) - Bei einer ZEIT MATINEE am Sonntag in Hamburg lobteKatrin Göring-Eckardt die deutlichen Worte von Außenminister SigmarGabriel bei seinem Antrittsbesuch in Moskau: "Ich habe Sigmar Gabrielnicht zugetraut, dass er als Außenminister in einer relativ frühenPhase nach Russland fährt und Putin klare Kante zeigt." Im Gesprächmit ZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-Redakteur Roman Pletteräußerten sich die Spitzenkandidaten der Grünen auch zu möglichenKoalitionspartnern: "Im Zweifelsfall steht uns die SPD näher als dieCDU/CSU", so Cem Özdemir.Zum Schulz-Effekt äußerte Özdemir: "Er hat einen riesigen Vorteil- er gehört der großen Koalition nicht an." PolitischeEntscheidungen, die in den vergangenen Jahren gefällt wurden, bringeman daher nicht mit ihm in Verbindung. Mit Martin Schulz alsKanzlerkandidat der SPD hätten die Grünen die größtenÜbereinstimmungen. "Alles andere wird verdammt schwierig", räumteGöring-Eckardt ein. Die Spitzenkandidatin sagte zudem: "Die Parteienwerden alle für sich kämpfen." Es sei ein Fehler, sich im Wahlkampfin Abhängigkeit von jemandem zu definieren.