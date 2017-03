Katja Wunderlich verstärkt Sky Sport News HD (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Ihren ersten Einsatz absolviert die Moderatorin am Freitag, 24.März in der Frühschicht ab 7.00 Uhr- Sky Sport News HD ist seit dem 1. Dezember 2016 für jedermannfrei empfangbarProminenter Neuzugang für Sky Sport News HD: Katja Wunderlichverstärkt ab sofort das Team des ersten und einzigen24-Stunden-Sportnachrichtensenders in Deutschland und Österreich. Diegebürtige Fränkin wird ab sofort als freie Mitarbeiterin alsModeratorin für Sky Sport News HD zu sehen sein.Dirk Grosse, Senderchef Sky Sport News HD: "Katja Wunderlich isteine großartige Verstärkung für unser Team. Mit ihrer umfangreichenLive-Erfahrung sowohl im Radio als auch im Fernsehen und ihrerSportbegeisterung wird sie ihre Stärken bei Sky Sport News HD vollzur Geltung bringen."Katja Wunderlich: "Sky Sport News HD und Bayern 3 passen für michperfekt zusammen. Das ist meine persönliche Champions League. Manerfährt die wichtigsten und spannendsten Dinge immer zuerst, und esmacht auch noch wahnsinnig Spaß. Es entspricht meinem Naturell, dennich bin gerne up to date und stecke die Zuschauer hoffentlich damitan. Sport ist für mich die beste Unterhaltung."Katja Wunderlich wird neben ihrer Rolle bei Sky Sport News HDweiterhin den "HitMix-Nachmittag" in Bayern 3 moderieren. DieModeratorin und Nachrichtensprecherin ist seit 1998 für denBayerischen Rundfunk tätig. Seitdem moderierte sie zahlreiche Formatein Bayern 3 und war zu Beginn dieser Zeit beim 1. FC Nürnberg alserste Frau Stadionsprecherin in der Bundesliga. Zwischen 2012 bisAnfang dieses Jahres präsentierte Katja Wunderlich darüber hinaus denSport bei den "Tagesthemen" und wurde in dieser Rolle einem großenFernseh-Publikum bekannt.Ihr Debüt bei Sky Sport News HD feiert Katja Wunderlich amFreitag, 24. März 2017 in der Frühschicht ab 7.00 Uhr.Empfangsdetails zu Sky Sport News HDSky Sport News HD ist der erste und einzige24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich. Mitseinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist SkySport News HD immer ganz nah dran am Geschehen und informiert überalle wichtigen Sportereignisse in Deutschland - umfassend undtopaktuell. Der Sender berichtet ausführlich von den Trainingsplätzender Bundesliga und 2. Bundesliga und überträgt die wichtigstenPressekonferenzen live.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen dieEmpfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver,IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tunerführen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist SkySport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Beiälteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktivdurchzuführen.In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in derSenderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts.Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihreWunschposition in der Senderliste zu programmieren.Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200(HD) und 250 (SD) zu finden.Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sindunter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell