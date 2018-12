Katja Wildermuth wird neue Programmdirektorin am MDR-Standort in Halle (FOTO)

Leipzig (ots) -Rundfunkrat bestätigt Berufung der NDR-Kulturchefin in derNachfolge von Nathalie WapplerMDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille hat Dr. Katja Wildermuthals neue Programmdirektorin im MDR-Funkhaus in Halle an der Saaleberufen. Die Journalistin und jetzige Kulturchefin des NDR folgtNathalie Wappler Hagen nach, die zur neuen Direktorin des SchweizerRundfunks und Fernsehen (SRF) gewählt worden ist. Der MDR-Rundfunkrathat am Montag, 3. Dezember in Leipzig der Berufung Wildermuthszugestimmt. Die Amtsübernahme ist für Frühjahr 2019 vorgesehen.Die MDR-Intendantin hat dem Aufsichtsgremium mitgeteilt, dass sieam Standort Halle die Notwendigkeit weiterer Strukturmaßnahmen sieht.Ziel sei, die in der Programmdirektion Halle angesiedeltencrossmedialen Inhaltebereiche Kultur sowie Wissen und Bildung in derSubstanz zu stärken und durch eine Bündelung unter der Verantwortungvon Katja Wildermuth in ihrem Profil nach zu schärfen.Katja Wildermuth (53) verfügt über eine mehr als 20-jährigeMDR-Erfahrung. Nach dem Studium (Deutsch, Geschichte und Sozialkunde)und dem Staatsexamen war die gebürtige Berlinerin Dozentin amInstitut für Alte Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität inMünchen, wo sie auch promovierte, bevor sie 1994 zum MDR kam,zunächst als Autorin auch für Magazinsendungen imARD-Gemeinschaftsprogramm DAS ERSTE und dann als Redakteurin für dasZeitgeschehen. 2004 wurde sie Leiterin der MDR-Redaktion Geschichteund Gesellschaft, bevor sie Ende 2016 als Kulturchefin zumNorddeutschen Rundfunk wechselte.Der Vorsitzende des MDR-Rundfunkrates, Horst Saage, gratulierteder neuen Direktorin mit den Worten: "Willkommen zurück an der WiegeIhrer journalistischen Laufbahn. Wir freuen uns auf Ihre frischenImpulse für die Kultur- und Wissensbereiche des MDR".Im MDR-Rundfunkrat hob Intendantin Karola Wille den kreativenUmgang Wildermuths mit Themen und journalistischen Formaten hervor.Wille: "Frau Wildermuths Name ist mit den ersten großen multimedialenProjekten des MDR wie dem innovativen Geschichtsformat "Breaking NewsVölkerschlacht" und der Entwicklung einer Zeitreise-App verbunden.Sie ist eine zupackende, kraftvolle Macherin, die füröffentlich-rechtliche Werte und Ideen steht. IhreManagement-Qualitäten hat sie nicht zuletzt als NDR-Kulturchefineindrucksvoll unter Beweis gestellt".Pressekontakt:Horst Saage, Vorsitzender des MDR-Rundfunkrates, Tel.: (0341) 3 00 6221, Fax: (0341) 3 00 62 60, E-Mail: rundfunkrat@mdr.de, Internet:www.mdr-rundfunkrat.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell