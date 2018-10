Frankfurt am Main/Herzogenaurach (ots) -Aufnahmefeier für Ski-alpin-Legenden und Kanu-Olympiasieger in die"Hall of Fame des deutschen Sports" in Herzogenaurach / RechtefreiesFoto- und Video-MaterialKatja Seizinger (verheiratete Weber, Ski alpin), Andreas Dittmer(Kanu) und Gerd Schönfelder (Para Ski alpin) sind in Herzogenaurachoffiziell in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommenworden, die damit zukünftig aus 113 Mitgliedern besteht. Mit vor Ortwaren zahlreiche "Hall of Fame"-Mitglieder, die den "Neuen" die Ehreerwiesen, wie die Leichtathletik-Legenden Renate Stecher, HartwigGauder und Martin Lauer oder Jochen Schümann, Deutschlandserfolgreichster Segler."Es ist eine unglaubliche Ehre, der 'Hall of Fame' anzugehören",zeigte sich Katja Seizinger von der Aufnahme beeindruckt. "Wenn mansieht, welche Generationen, Gesichter und Namen in diesen besonderenKreis aufgenommen sind, ist das ein tolles Gefühl." Andreas Dittmer:"Als Athlet habe ich früher zu Sportlern aufgeschaut, die durch ihrenErfolg, aber insbesondere auch durch ihre Ausstrahlung Vorbilderwaren. Genau hier leistet die 'Hall of Fame' einen tollen Beitrag,und mir bedeutet es unglaublich viel, nun Teil dieses Kreises zusein." Für Gerd Schönfelder, der als erster Behindertensportler indie "Hall of Fame" aufgenommen wurde, sei die Ehre nicht in Worte zufassen: "Es ist der Wahnsinn! Ich nehme sehr gerne den Platz in der'Hall of Fame' ein, stellvertretend für viele Behindertensportler,und werde versuchen, weiterhin anderen Menschen Mut zu machen.""Sport spielt in jeder Kultur und Gesellschaft eine zentraleRolle. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir durch Sport Lebenverändern können. Die Sporthilfe fördert Nachwuchs- undSpitzensportler und schafft mit der 'Hall of Fame' Vorbilder.Gemeinsam nutzen wir so die Kraft des Sports, um positiven Einflussauf die Gesellschaft zu nehmen", sagte Kasper Rorsted,Vorstandsvorsitzender der adidas AG."Die Mitglieder der 'Hall of Fame des deutschen Sports' gehören zuden größten Sport-Idolen Deutschlands. Katja Seizinger, AndreasDittmer und Gerd Schönfelder haben sich ihren Platz in dieserRuhmeshalle durch großartige Leistungen in ihren Disziplinen wahrlichverdient", so Dr. Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzender der DeutschenSporthilfe.Die drei neu aufgenommenen Athleten prägten ihre Sportart in den1990er und 2000er Jahren. Katja Seizinger - "der stille Skistar ausdem Odenwald" - ist mit drei Olympiasiegen eine der erfolgreichstendeutschen Abfahrtsläuferinnen der Geschichte, wurde Weltmeisterin,gewann zwei olympische Bronzemedaillen und zudem zweimal denGesamtweltcup. Kanurennsportler Andreas Dittmer - "der Pfeil über demWasser" - sammelte bei Olympischen Spielen insgesamt fünfmalEdelmetall, davon dreimal Gold, und wurde achtmal Weltmeister. GerdSchönfelder - "der Stier von Kulmain" - ist der beste deutscheBehindertensportler, den es je gab. Bei den Paralympics stand erinsgesamt 16 Mal ganz oben auf dem Siegerpodest, gewann 14 WM-Titelund achtmal den Gesamtweltcup.Zu den Portraits der Neumitglieder:Katja Seizinger: https://bit.ly/2NQSo17Andreas Dittmer: https://bit.ly/2uAuAWbGerd Schönfelder: https://bit.ly/2uBBhHDDie "Hall of Fame" wird durch adidas begleitet. Ideelle Partnersind der Deutsche Olympische Sportbund und der Verband DeutscherSportjournalisten, die neben der Stiftung Deutsche Sporthilfe dasVorschlagsrecht haben.Mehr Informationen auf www.hall-of-fame-sport.de.Kostenfreies Foto- und BewegtbildmaterialVideo- und Audio-Angebot für TV, Radio und Online:Von der Veranstaltung in Herzogenaurach bieten wir abSamstagmittag einen sendefertig geschnittenen Video-Beitrag an, derrechtefrei und kostenlos genutzt werden kann. Hier geht's zumDownload (Quelle: Deutsche Sporthilfe): https://bit.ly/2ONbzMnVideo-Rohmaterial mit weiteren O-Tönen stellen wir Ihnen aufNachfrage gerne zur Verfügung von: Magdalena Neuner, Kasper Rorsted,Dr. Michael Ilgner. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf direkt an JoFailer: E-Mail: jo.failer@l-7.tv oder Tel.: +49 171 9330243.Fotomaterial steht unter Verwendung des Foto-Credits "DeutscheSporthilfe/picture alliance" zum Download auf der Homepage derDeutschen Sporthilfe bereit: https://bit.ly/2Ce2CVW"Nationale Förderer" der Deutschen Sporthilfe sind DeutscheLufthansa, Mercedes-Benz, Deutsche Telekom, Deutsche Bank undDeutsche Post. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihrbetreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischenZiele der Stiftung in herausragender Weise.Kontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFlorian DubbelOtto-Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069-67803 - 500Fax: 069-67803 - 599E-Mail: florian.dubbel@sporthilfe.deInternet: www.hall-of-fame-sport.de und www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell