Katja Riemann und Ferdinand von Schirach bei 3nach9

Bremen (ots) - NDR/RB-FernsehenFreitag, 30. März 2018, 22.00-24.00 Uhr3nach9Nicht nur in ihrer Rollenauswahl zeigt Katja Riemann eine immenseBandbreite, die Schauspielerin ist auch Vollblut-Musikerin, hat Albenals Jazz- und Popsängerin aufgenommen. Schon in ihrer Kindheiterlernte das in Kirchwehye bei Bremen geborene Multitalent mehrereInstrumente. Gemeinsam mit dem niederländischen Klavierduo Lucas undArthur Jussen hat sie nun ein neues CD-Projekt realisiert, "DerKarneval der Tiere". Warum sie diesen Text so lustig findet, erzähltsie, inklusive Kostprobe, bei 3nach9. Außerdem begrüßen Giovanni diLorenzo und Judith Rakers am Freitag folgende Gäste: denSchriftsteller Ferdinand von Schirach, die Schauspielerin MarieBäumer, den Journalisten Andreas Englisch, den Sternekoch FranzKeller, den Kabarettisten Florian Schroeder und den JournalistenManuel Möglich.Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-Fernsehen0.45-1.45 Uhr3nach9 classicsZum Gedenken an Juliane Bartelmit Guildo Horn, Loki Schmidt, Imre Kerner, Albert Steigenberger,Robert Gernhardt, Brigitte Mira, Günter Pfitzmann u. a.Moderation: Juliane Bartel und Giovanni di LorenzoAusschnitte aus den Jahren 1990 bis 1997