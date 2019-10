Katja Marx ab 2020 neue NDR Hörfunkdirektorin - Verwaltungsrat begrüßt Online-Strategie des NDR

Hamburg (ots) - Katja Marx übernimmt Anfang 2020 die Leitung derNDR Programmdirektion Hörfunk. Das hat der NDR Verwaltungsrat inseiner Sitzung am Freitag, 18. Oktober, in Hamburg beschlossen. Einenentsprechenden Vorschlag hatte NDR Intendant Lutz Marmor demVerwaltungsrat im Einvernehmen mit dem jetzigen ProgrammdirektorHörfunk, Joachim Knuth, unterbreitet. Katja Marx (54), die zurzeitHörfunk-Chefredakteurin beim Hessischen Rundfunk ist, übernimmt am13. Januar die Nachfolge von Joachim Knuth, der dann NDR Intendantwird.Lutz Marmor, NDR Intendant: "Katja Marx bringt alsHörfunk-Chefredakteurin des Hessischen Rundfunks und Programmchefindes Informationsradios hr-iNFO hervorragende journalistische undorganisatorische Erfahrung mit. Sie hat über lange JahreVeränderungsprozesse im HR begleitet und die crossmediale Ausrichtungder Berichterstattung mitgestaltet. Mit Katja Marx kann der NDR diejournalistische Qualität seiner Programme im medialen Wandelsichern."Der Verwaltungsrat stimmte in seiner Sitzung weiterenPersonalvorschlägen des Intendanten zu.- Hendrik Lünenborg (47) wird zum 1. Februar 2020 Leiter derIntendanz des NDR und wird sich schwerpunktmäßig mit derstrategischen Unternehmensentwicklung beschäftigen. Er ist seit 2016Programmchef von NDR 90,3 und Stellvertreter der Direktorin des NDRLandesfunkhauses Hamburg. Zur Intendanz gehören die StabsstellenPresse und Information, Markenkommunikation, Markendesign sowieMedienforschung.- Sven Lohmann (44) wird zum 1. Januar 2020 neuerARD-Fernsehkorrespondent im Studio London. Er löst Julie Kurz ab, dienach Hamburg zurückkehrt. Lohmann leitet derzeit die NDR Redaktion"Panorama - die Reporter".Der NDR Verwaltungsrat hat sich in seiner Sitzung am Freitageingehend mit dem Unternehmensgegenstand Online beschäftigt, also mitden Angeboten des NDR im Netz. Dazu zählen auch die Digitalangeboteder Tagesschau wie tagesschau.de und die Tagesschau-App.Regina Möller, Vorsitzende des NDR Verwaltungsrats: "Neben seinenungebrochen stark nachgefragten linearen Programmen muss der NDRattraktive Angebote für die zeitunabhängige und mobile Nutzung machenund so dem veränderten Medienkonsum Rechnung tragen. Die wachsendeOn-Demand-Nutzung hält große Chancen für erfolgreiche Formate wie dieTagesschau und für Mediatheken bereit. Deshalb unterstützt derVerwaltungsrat den NDR dabei, seine Digital-Angebote für dieNutzerinnen und Nutzer weiter zu verbessern."Teil dieser Strategie ist der neue Newsroom für ARD-aktuell, indem ab November die Tageschau-Angebote für lineare und digitaleAusspielwege noch besser verzahnt werden. Der NDR plant in denfreiwerdenden Räumen am Standort Hamburg-Lokstedt zudem einecrossmediale Redaktion für die NDR Nachrichten im Fernsehen, im Radiound Online. In ihr sollen die zentralen Nachrichten- undnachrichtennahen Einheiten des NDR zusammengefasst werden.Weitere Informationen zu den Personalien:Katja Marx wurde in Löffingen (Baden-Württemberg) geboren. Siestudierte Politikwissenschaften und Ostslawische Philologie an derUniversität Tübingen und absolvierte anschließend die DeutscheJournalistenschule in München. Katja Marx hat als Reporterin fürdiverse Zeitungen gearbeitet und war als Redakteurin, Moderatorin undKorrespondentin beim SDR/SWR tätig. 1999 wechselte sie alsNachrichtenchefin zum Hessischen Rundfunk nach Frankfurt. Seit 2006ist sie Hörfunk-Chefredakteurin des HR und seit 2009 zugleichProgrammchefin der Radiowelle hr-iNFO.Hendrik Lünenborg stammt aus Weseke in Westfalen. Er schloss inOsnabrück ein Studium der Politikwissenschaften und Geschichte ab.Seit 1994 arbeitete er als freier Mitarbeiter beim NorddeutschenRundfunk. Nach dem Volontariat im NDR war Hendrik Lünenborg ab 2001in der Redaktion Landespolitik / Wirtschaft im NDR LandesfunkhausNiedersachsen in Hannover und beim Radioprogramm NDR Info in Hamburgtätig. 2009 wurde Hendrik Lünenborg Chef vom Dienst undstellvertretender Leiter beim Radioprogramm N-JOY. Von 2012 bis 2016war er schon einmal Leiter der Intendanz. Er ist seit 2016Programmchef der Hörfunkwelle 90,3 Hamburg und Stellvertreter derDirektorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg.Sven Lohmann wurde in Hamburg geboren. Er studierte PolitischeWissenschaft, Betriebswissenschaftslehre, Sportwissenschaften undÖffentliches Recht an den Universitäten Kiel und Hamburg. 2003absolvierte er ein Programmvolontariat beim NDR und war danach fürverschiedene Nachrichten- und Magazinsendungen des NDR tätig. Er hatals Redaktionsleiter das Recherchemagazin "Panorama 3" entwickelt undetabliert. Sven Lohmann leitet derzeit die Redaktion "Panorama - dieReporter".Bilder unter www.ARD-Foto.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell