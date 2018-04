Berlin (ots) -Katja Krasavice veröffentlichte Ende November des Jahres 2017mit Doggy ihre erste Single, welche sich in der Woche des 1. Dezember2017 auf Platz sieben in den deutschen Singlecharts positionierenkonnte und mittlerweile 18,7 Mio Aufrufe des dazugehörigenMusikvideos verzeichnet.Heute gilt es das nächste Level zu erreichen und an den Erfolg derersten Single anzuknüpfen bzw. diesen sogar noch zu übertreffen!"Dicke Lippen" heißt ihre zweite Single, man darf gespannt sein.Produzent war erneut Boris Fleck aka "Stard Ova", der erstkürzlich seine erste Platin-Schallplatte mit "Señorita" abräumte.Auch diesem hat die Zusammenarbeit wieder einen echten Ohrwurmhervorgezaubert.Für die Umsetzung des Musikvideos hat sich Katja dieprofessionelle Unterstützung von Mikis Fontagnier gesichert, derbereits zahlreiche Videos, vor allem für die deutsche Hip-Hop Szene,produziert hat und 2010 einen Echo in der Kategorie Best Videogewann.Am Abend gibt es noch die obligatorische Release Veranstaltung imFun-Parc Trittau, mit großem Meet & Greet für ihre Fans - wo Katjanach dem Song-& Videorelease ihren neuen HIT das erste Mal liveperformen wird.Pressekontakt:Booking Katja KrasaviceKatrin VogelSchivelbeiner Straße 4410439 BerlineMail: booking@katja-krasavice.deOriginal-Content von: Katja Krasavice, übermittelt durch news aktuell