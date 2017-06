Bonn (ots) - Die Parteivorsitzende der Linken, Katja Kipping,möchte sich im Wahlkampf alle Möglichkeiten offen halten. "DieZeiten, in denen man einen reinen Oppositions- oder einen reinenRegierungswahlkampf macht, sind vorbei. Ich habe dafür geworben, dasswir einen eigenständigen Wahlkampf führen, wo wir unsere Inhalte inden Mittelpunkt stellen. Wir streiten für unsere Ziele mit allerEnergie, sei es als Opposition oder in einer möglichenMitte-Links-Regierung", sagte sie beim Bundesparteitag in Hannover imphoenix-Interview. Für die Linke gehe es nicht ums Regieren alsSelbstzweck: "Wir wollen das Land verändern und die Situation für dieMenschen da draußen deutlich verbessern. Und da muss man sich fragen,in welcher Konstellation man mehr bewirken kann."Die Linken möchten die Mittelschicht besserstellen, alle vor Armutschützen und fordern zudem einen klaren Kurswechsel in derAußenpolitik hin zur Abrüstung. "Die Methode, mit mehrRüstungsexporten die Welt sicherer zu machen, ist doch objektivgescheitert. Es wäre doch mal an der Zeit, den anderen Wegauszuprobieren", glaubt Kipping. Mit Blick auf die Grünen und die SPDsagte die Parteivorsitzende: "Wenn man bezahlbares Wohnen will, mussman sich mit Mietspekulanten anlegen und Millionäre stärker zur Kassebitten. Grüne und SPD müssen entscheiden, ob sie bereit sind, sichmit solchen mächtigen Gegnern anzulegen. Ich finde, es wäre es wert.Denn wenn die Mitte besser gestellt ist und alle vor Armut geschütztsind, wird das Leben hierzulande besser."Die Bemühungen um mehr Gerechtigkeit seien in ihrer Partei nichtbloß ein Label, sondern konkret ablesbar. "Wir wollen mit unserersolidarischen Gesundheitsversicherung und unseremEinkommensteuermodell bewirken, dass eine Facharbeiterin mit 3400Euro brutto im Monat 200 Euro mehr in der Tasche hat. Wir wollen,dass kein Erwachsener unter 1050 Euro im Monat fällt und wir wolleneine Kindergrundsicherung, damit alle Kinder und Jugendlichen vorKinderarmut geschützt sind. Das sind ganz konkrete Zahlen, an denenman uns messen kann." Finanziert werden sollen diese Ziele unteranderem durch einen erhöhten Spitzensteuersatz. "Unser Modell siehtvor, dass alle unter 7100 Euro brutto im Monat und alleinstehendentlastet werden, darüber zahlt man dann mehr Steuern. AuchBundestagsabgeordnete müssen bei uns höhere Einkommensteuernbezahlen, aber ich finde, das verkraften die auch."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell