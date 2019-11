Katja Foos wird Director Design bei Marc Cain

Bodelshausen (ots) - Katja Foos (52) wird ab Januar 2020 die Position desDirector Design bei Marc Cain verantworten. Zu ihren Hauptaufgaben zählen dieWeiterentwicklung der Labels im typischen Marc Cain Stil und die Fortführung derKollektionsaussagen im Sinne des aktuellen Zeitgeistes.Ihr Aufgabengebiet umfasst den gesamten kreativen und visuellen Markenauftrittder Labels Collections, Sports, Additions, Essentials und Bags & Shoes. Sieberichtet an Frank Rheinboldt, Geschäftsführer Gesamtvertrieb, Marketing undDesign. Katja Foos ist seit über 25 Jahren als Designerin tätig. Eine ihrerbesonderen Leidenschaften gilt dem Bereich Strick. Diese gemeinsame Expertiseund Fachkompetenz bildet die perfekte Voraussetzung für eine erfolgreicheZusammenarbeit.Katja Foos war 12 Jahre, bis 2017, als Head of Knitwear & Jersey sowie alsIllustratorin bei Dorothee Schumacher, nachdem sie zuvor langjährig für UrsulaNeuhäuser gearbeitet hat. In den vergangenen beiden Jahren ist sie alsfreiberufliche Illustratorin und Künstlerin tätig gewesen."Wir freuen uns auf Katja Foos, die mit ihrem einzigartigen Gespür für Modesowie ihrem hohen Maß an Kreativität Marc Cain eine zukunftsweisende Handschriftverleihen wird", erklärt Frank Rheinboldt.Pressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0Fax +49.7471.709-5 0E-Mail pr@marc-cain.dewww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuell