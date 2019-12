Hamburg (ots) - Die RTL-Moderatorin ist hinter der Theke aufgewachsen. IhreFamilie führte ein Wirtshaus im Westerwald. "Meine Kindheit war schön, obwohlmeine Eltern wenig Zeit für mich hatten", sagt Katja Burkhard im Interview mitPSYCHOLOGIE bringt dich weiter (Ausgabe 01/20 jetzt im Handel,www.psychologiebringtdichweiter.de). "Bei uns gab es früher zum Beispiel keinWeihnachten, weil meine Eltern an Feiertagen zu kaputt waren. Ich mache ihnendeshalb keinen Vorwurf, aber ich selbst dekoriere heute bis zum Gehtnichtmehrund habe einmal sogar Weihnachtszeug mit in die Karibik geschleppt, weil mir dasso wichtig ist", so die Mutter von zwei Töchtern.Katja Burkard war früh klar, dass sie den geschäftigen heimischen Betrieb nichtübernehmen möchte. "Ich musste von Anfang an in der Gaststätte helfen, was mirmeist keinen großen Spaß gemacht hat." Obwohl es ihrem Naturell scheinbarwiderstrebte, stand ihr Berufswunsch früh fest: "Ich wusste schon mit neunJahren, dass ich Journalistin werden möchte. Aber es ist schon komisch: Damalswar es mir eher unangenehm, in der Gastwirtschaft hinter dem Tresen auf demPräsentierteller zu stehen, und jeder darf sich ein Urteil über mich erlauben.Und was mache ich heute als TV-Moderatorin? Dasselbe in grün."Was die Eltern ihr trotz der raren gemeinsamen Zeit mitgegeben haben: "Dienstist Dienst, und Schnaps ist Schnaps. Ich bin durch das Geschäft meiner Elternsehr pflichtbewusst geworden, eine Macherin, die Dinge ohne Murren und Knurrenangeht. Ich bin sehr geländegängig. Erst später habe ich mir eingestehen müssen,dass bei mir auch nicht immer alles easy ist - und ich auch mal Nein sagenmuss", sagt die 54-Jährige im Interview mit PSCHOLOGIE bringt dich weiter. Vonder Wirtshaus-Erfahrung profitiert die Moderatorin und Ratgeber-Autorin auchberuflich. "Durch die vielen unterschiedlichen Leute, die an der Theke saßen,habe ich außerdem eine gute Menschenkenntnis, die mir auch in meinem Jobgeholfen hat. Mir ist nichts Menschliches fremd."PSYCHOLOGIE bringt dich weiter ist ein psychologisches Magazin mit Alltagsbezugund erscheint seit Frühjahr 2016 alle zwei Monate zu einem Copypreis von 6,50Euro. Mit Interviews, Tests, Hintergrundgeschichten und Reportagen, die demLeser die aktuellsten Erkenntnisse aus der Psychologie näherbringen und zeigen,wie er diese für sein Leben nutzen kann. Ein Magazin, das mit kreativen Ideenbeflügelt, neue psychologische Ansätze ausprobiert, von Menschen erzählt, dieBewegendes erlebt haben - und dabei einfach Spaß macht.Pressekontakt:PSYCHOLOGIE bringt dich weiterINSPIRING NETWORK GmbH & Co. KGTel.: 040 / 600 288 710E-Mail: presse@inspiring-network.comOriginal-Content von: PSYCHOLOGIE bringt dich weiter, übermittelt durch news aktuell