"Katie Fforde: Das Kind der Anderen": ZDF dreht fürs "Herzkino" (FOTO)

Mainz (ots) -Nach einem geplatzten Gerichtstermin von Ella (Anna König) undAdrian (Ole Eisfeld) ist Ellas Noch-Ehemann wie ausgewechselt: SeineScheidungspläne sind plötzlich vom Tisch und auf ihre Verabredungenreagiert er mit Eifersucht. Anna König und Ole Eisfeld stehen seitMontag, 2. Juli 2018, in Boston und Umgebung für denZDF-"Herzkino"-Film "Katie Fforde: Das Kind der Anderen" vor derKamera. In weiteren Rollen sind Michaela May, Leonard Lansink,Anna-Katharina Fecher, Kai Albrecht und viele andere zu sehen. Regieführt Helmut Metzger, das Drehbuch schrieb Beate Fraunholz.Ella ist bereit für einen Neustart und die Scheidung vonNoch-Ehemann Adrian, der sie mit Studentin Ruby (Anna-KatharinaFecher) betrogen hat. Doch als sich Adrian auf dem Weg zumScheidungstermin verletzt, steht Ella plötzlich allein mit seinerkleinen Tochter da - dem Resultat des Seitensprungs. Für Ellabesonders schmerzhaft, weil sie und Adrian sich einst selbstsehnlichst ein Kind wünschten. Nach seinem Unfall ist Adrian wieausgewechselt: Von den Scheidungsplänen will er nichts mehr wissen,und auch Ellas Dates sind ihm ein Dorn im Auge. Immer wieder forciertAdrian Situationen, in denen Ella als Babysitter einspringen muss.Weil sich Ella, die als Mediatorin arbeitet, zunehmend gestresstfühlt, versucht ihre Mutter Liza (Michaela May) sie privat undberuflich so gut es geht zu unterstützen. Doch damit sorgt Liza beiEllas Klienten Jake (Leonard Lansink) für Irritation.Produziert wird "Katie Fforde: Das Kind der Anderen" im Auftragdes ZDF von Network Movie Hamburg (Produzentinnen: Jutta Lieck-Klenkeund Sabine Jaspers). Verena von Heereman ist die verantwortlicheRedakteurin im ZDF. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 31.Juli 2018, ein Sendetermin steht noch nicht fest.