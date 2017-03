"Kati's Bucket List" mit YouTube-Star DominoKati startet bei RTL II YOU (FOTO)

München (ots) -Lifestyle-YouTuberin DominoKati geht ihre "Bucket List" an- Ab Sonntag, 19. März 2017, um 18:45 Uhr bei RTL II YOU- RTL II YOU ist kostenlos im iOS App Store, Google Play Store,via Amazon Fire TV und über PC verfügbarJeder hat seine ganz persönliche "Bucket List" - so auchYouTube-Star DominoKati. Die quirlige 20-Jährige macht bei RTL II YOUjetzt Nägel mit Köpfen und geht die Wünsche ihrer Liste an. DenZuschauer nimmt sie dabei mit auf eine Reise zwischen Abenteuerlust,Selbstzweifeln und Glücksgefühlen.Auf "Kati's Bucket List" stehen witzige Aktivitäten und spannendeHerausforderungen vom Beatboxen über Ballett bis hin zuSelbstverteidigung. In der ersten Folge versucht sie sich in LosAngeles als Schlagzeugerin - schafft sie es mithilfe von ProfidrummerAliyar Kinik bei einer echten Bandprobe zu bestehen?In den weiteren sieben Folgen wagt sie sich u.a. an einaufwendiges Feinschmecker-Menü, das sogar Restaurantkritikerüberzeugen soll, und die hohe Kunst der Magie heran.Sendetermin: "Kati's Bucket List" ab Sonntag, 19.03.2017, um 18:45Uhr bei RTL II YOU .Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationEva Römhild089 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell