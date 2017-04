Hamburg (ots) -Kathy Reichs, 68, ist Thrillerautorin und forensischeAnthropologin. Was sie von Pathologen unterscheidet? "Mich nennen siedie Knochenfrau. Meine Arbeit beginnt, wenn die Pathologen nichtsmehr herausfinden können, weil zu wenig von einem Körper übrig ist".Ihr reiche eine Hand voll Knochen, so Kathy Reichs im Interview mitdem Magazin STERN CRIME (Ausgabe 12/17, ab heute im Handel).Seit ihrem ersten Roman sei es Reichs' Ziel, "das Buch zuschreiben, das ich am liebsten selbst lesen würde." Aufwissenschaftliche Genauigkeit lege sie dabei großen Wert. Was inihren Büchern also gelingt, schlägt in ihrer TV-Serie "Bones" auchmal fehl, und das ärgert Reichs. Im Gespräch mit STERN CRIME erinnertsie sich an dieses Beispiel: "Als sie behauptet haben, das Altereiner Toten anhand der Fingernägel feststellen zu können."Das vollständige Interview mit Kathy Reichs ist in der aktuellenAusgabe STERN CRIME (Ausgabe 12/17) zu finden, die ab heute im Handelerhältlich ist.Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbH & Co KGPR/Kommunikation STERN CRIMETelefon: 040 / 37 03 - 55 50E-Mail: kieserg.tamara@guj.dewww.stern-crime.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN CRIME, übermittelt durch news aktuell