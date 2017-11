Kathrin Wagner-Bockey: Keine 2. Einsatzhundertschaft für die Polizei in absehbarer Zeit!

Kiel (ots) - Zum Gespräch mit den GdP Spitzenvertretern ThorstenJäger und Sven Neumann erklärt die polizeipolitische Sprecherin derSPD-Fraktion, Kathrin Wagner-Bockey:"Herr Jäger und ich waren uns einig, dass eine 2.Einsatzhundertschaft keine zielführende Maßnahme ist, solange andere"Hausaufgaben" nicht erledigt sind. Es besteht trotz der Neuschaffungvon 500 Stellen, die noch die Küstenkoalition angeschoben hatte, keinSpielraum für einen intensiven Personalaufbau in derBereitschaftspolizei. Schnellschüsse in diese Richtung lehnen wir ab!Wichtig ist, dass weiteres Personal in der Fläche ankommt. In diesemZusammenhang fordert die SPD ein neues Konzept für diePersonalstruktur in der Fläche. Es reicht eben nicht, Kleinstreviereaufrecht zu erhalten oder wieder zu eröffnen. Die Schwarze Ampel hathier eine Willkür an den Tag gelegt, die ihresgleichen sucht und dasgeht auf Kosten der Kolleginnen und Kollegen an den Polizeiwachen,die im Schichtdienst rund um die Uhr eine Erreichbarkeitsicherstellen müssen."Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Vertretung: Felix Deutschmann (f.deutschmann@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell