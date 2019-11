Unterföhring (ots) -- Das letzte Duell mit einem anspruchsvollen 5-Gänge-Menü- NRW-Derby zwischen den beiden Finalisten- Das große Finale des weltweit erfolgreichstenKoch-Castingformats am Montag, 25. November ab 20.15 Uhr auf Sky1, Sky Q, Sky Go und im Anschluss der Ausstrahlung auf SkyTicket verfügbar19. November 2019 - Der große Finalabend bei "MasterChef" steht bevor: Die zweibesten Hobbyköche Deutschlands treten am Montag ein letztes Mal an, um den Titel"MasterChef" zu erkochen. Wer gewinnt die begehrte Trophäe, 50.000 Euro und einPortrait im Lifestylemagazin "Lust auf Genuss"? Die Finalistin Katharina (30)aus Gangelt tritt gegen Tobias (30) aus Hilden an. Geografisch trennen diebeiden nur knapp 100 Kilometer, am Herd werden sie dennoch zu erbittertenKonkurrenten."Tobi ist ein sehr harter Konkurrent. Wenn er beginnt, zu improvisieren, wird amEnde immer ein Gaumenschmaus draus," so Kandidatin Katharina. "Ich werde heutealles geben, ich werde mich zerreißen und heute nochmal richtig brennen. Aberich bin auch sehr nervös," gibt Kontrahent Tobias zu.Die beiden Finalisten werden in der "MasterChef"-Küche nicht nur von derhochkarätigen Jury mit Maria Groß, Nelson Müller und Ralf Zacherl erwartet, auchmit ihren ehemaligen Mitstreitern der dritten Staffel gibt es ein Wiedersehen."Wir haben das große Duell zwischen Emotion und Präsentation. Katharina hat einunfassbares Feingefühl, was sie in jedes Gericht legt. Tobi kocht mit ganz vielLeidenschaft. Wir sind sehr gespannt, wer das Rennen machen wird," so Juror RalfZacherl vor dem großen Finale.Beide Hobbyköche müssen für die Juroren ein 5-Gänge-Menü zubereiten und habendafür drei Stunden Zeit.Katharina und Tobias konnten sich unter den 30 Hobbyköchen aus ganz Deutschlanddurchsetzen und die zahlreichen Herausforderungen wie das berüchtigteStaffel-Kochen, Mystery-Boxen, Team-Challenges und vieles mehr meistern.Unterstützt wurden sie dabei von prominenten Köchen aus der Sterne-Gastronomiewie Meta Hiltebrand, Ali Güngörmüs und Alexander Kumptner. An zahlreichenspektakulären Drehorten mussten beide ihr außergewöhnliches Kochtalent unterBeweis stellen und Woche für Woche die anspruchsvolle Jury begeistern.Wer die letzte Prüfung am besten meistert und damit "MasterChef 2019" wird, istam 25. November ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1, Sky Go und Sky Q sowieim Anschluss der Ausstrahlung auf Sky Ticket zu sehen.Zur Green Production:Die Dreharbeiten zur dritten Staffel "MasterChef" kamen sowohl vor, als auchhinter der Kamera weitestgehend ohne Einwegplastik aus und die CO2 -Emissionender Showproduktion wurden durch den Einsatz von Hybrid- und CNG-Fahrzeugen sowieweiteren Maßnahmen bei Papier, Strom und Mülltrennung auf ein Minimum reduziert.Ein grüner Faden wird sich außerdem auch thematisch durch die Kochshow ziehen.Weitere Informationen unter http://bit.ly/MasterChef_Green_ProductionÜber "MasterChef":"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mit über 300Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten, sie ist in 52 Ländern onair und erhielt dafür 2017 einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. In 18Episoden wird Deutschlands bester Hobbykoch gesucht. Im Laufe der Staffel müssensich die Hobbyköche verschiedenen Aufgaben rund ums Kochen und Anrichtenstellen. Diese sind als Team- und Einzelwettbewerbe oder als Duelle gestaltet.So haben die Kandidaten von Sendung zu Sendung die Chance, eine Rundeweiterzukommen, um am Ende den begehrten Titel "MasterChef" zu führen. Bewertetwerden die Kandidaten von einer hochkarätigen Jury bestehend aus den TV- undSterneköchen Maria Groß, Nelson Müller und Ralf Zacherl. Produziert wird dieKoch-Castingshow von Endemol Shine Germany. Originaltitel: "MasterChef"Deutschland, dritte Staffel, Show, 18 Episoden, je ca. 50 Minuten, D 2018.Über "Sky Ocean Rescue":Pro Sekunde gelangen etwa 250 Kilogramm Plastik in die Meere. NachExperteneinschätzungen werden im Jahr 2050 mehr Plastikteile in unseren Ozeanenschwimmen als Fische. Als führendes Entertainment-Unternehmen in Europa will Skyseine Stimme und Reichweite nutzen, um die Menschen zum Umweltschutz zumotivieren und selbst dazu beitragen, die Meere zu schützen. Dafür hat sich Skyverpflichtet, bis 2020 das gesamte Einweg-Plastik aus seinem Betrieb zuentfernen. Zusätzlich hat Sky Ocean Ventures gegründet, einen Innovationsfondszur Finanzierung von Technologien zur Beseitigung von Einweg-Plastik ausLieferketten. Mehr auf: https://skyoceanrescue.de/Über Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebensounterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten undhochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Showsund Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.Pressekontakt:Stephanie TeicherExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Teicher@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial: Carolin NoackTel. +49 89 9958 6808Fotoserver: https://medien.sky.deDL-picture-management-operations@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell