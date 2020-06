Katharina Hiersemenzel verstÃ¤rkt Constantin Film als Senior Vice President Public Policy (FOTO)

München (ots) - Katharina Hiersemenzel verstärkt ab sofort die Rechtsabteilung der Constantin Film. In der neu geschaffenen Position als Senior Vice President Public Policy wird sie für Constantin Film schwerpunktmäßig die Tätigkeit in den Interessenverbänden der Filmindustrie betreuen, insbesondere im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Urheberrechts und der entsprechenden EU-Richtlinien.Katharina Hiersemenzel hat Rechtswissenschaften an der LMU in München studiert und ist spezialisiert auf Urheberrecht. Ihre Berufserfahrung erlangte sie sowohl in Rechtsabteilungen von Unternehmen als auch als Rechtsanwältin. Sie war u.a. für Helkon Media, SKW Schwarz, Da Vinci Media GmbH und die Motion Picture Association (MPAA) tätig. Zuletzt arbeitete sie bei Netflix als Director Global Public Policy.Hiersemenzel wird an Gero Worstbrock, Leiter der Rechtsabteilung, berichten. Verantwortlich für den Bereich ist Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film.Pressekontakt:Für Rückfragen:Constantin FilmFilmpresseTelefon: 089 44 44 600E-Mail: filmpresse@constantin.filmWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12946/4612763OTS: Constantin FilmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell