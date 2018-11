Katharina Behrends zur neuen Vorsitzenden des VAUNET Arbeitskreises Pay-TV gewählt (FOTO)

Berlin (ots) -Die Mitglieder des VAUNET Arbeitskreises Pay-TV haben KatharinaBehrends, Managing Director Central and Eastern Europe bei NBCUniversal International Networks und Mitglied im FachbereichsvorstandFernsehen und Multimedia des VAUNET, einstimmig zu ihrer neuenVorsitzenden gewählt. Damit folgt sie auf Hannes Heyelmann, SeniorVice President & Managing Director, Turner Central & Eastern Europeund ebenfalls Mitglied im Fachbereichsvorstand Fernsehen undMultimedia des VAUNET, der den Vorsitz des Arbeitskreises Pay nachmehr als dreieinhalb Jahren abgibt.Hannes Heyelmann: "Mein Dank gilt allen im Arbeitskreis Pay-TVengagierten Kollegin-nen und Kollegen, ohne deren Unterstützung esdieses wichtige Branchenforum nicht geben würde. Mit guter Teamarbeitund großem Engagement hat sich unser Kreis als die wichtigsteVertretung für die deutsche Pay-TV- und Paid-Video-Branche inDeutschland fest etabliert. Nach mehr als drei Jahren ist es für michein guter Zeitpunkt für einen Wechsel im Vorsitz und ich freue michauf die Zusammenarbeit mit Katharina Behrends als neue Vorsitzende,die mit ihrer Expertise und großem persönlichen Einsatz den AK Pay-TVschon seit der Gründung mitgeprägt hat."Katharina Behrends: "Ich möchte mich ganz herzlich bei HannesHeyelmann bedanken, in dessen Amtszeit sich der Arbeitskreis Pay-TVhervorragend entwickelt hat. Wir besetzen alle für Pay-TV- undPaid-VoD-Anbieter relevanten Themen, bieten eine Plattform für denDialog mit Businesspartnern und begleiten die eindrucksvolleMarktentwicklung durch regelmäßige Branchenkommunikation undGattungsmarketing. Damit leistet der Arbeitskreis einen wichtigenBeitrag zu unserer gemeinsamen Erfolgsstory: Heute steht Pay-TV inDeutschland besser da denn je. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir imAK Pay-TV in den nächsten Jahren gemeinsam mit allen Anbietern imMarkt fortschreiben."Katharina Behrends verantwortet die Pay-TV-Sender von NBCUniversalin Mittel- und Osteuropa sowie Benelux mit einem Portfolio aus neunSendern, darunter 13th Street, SYFY, Universal TV, E! Entertainmentund DIVA. Hinzukommen die Branded SVOD-Services SYFY Horror undStudio Universal Classics in Deutschland und Österreich. Beh-rendsist in verschiedenen Funktionen langjährig in den Gremien des VAUNETaktiv.Über den AK Pay-TV beim VAUNETDer VAUNET Arbeitskreis Pay-TV ist das Branchenforum der Pay-TV-und Pay-TV-on-Demand-Anbieter in Deutschland. Schwerpunkt dergemeinsamen Plattform ist der Dialog mit allen für Pay-TV undPaid-Video-on-Demand relevanten Marktpartnern sowie die re-gelmäßigeKommunikation zur Pay-TV-Marktentwicklung in Deutschland, Österreichund der deutschsprachigen Schweiz (vgl. VAUNET-Pressemitteilung vom24. Juli 2018: "Pay-TV feiert neue Zuschauerrekorde und investiert inlokale Eigenproduktionen").Downloads:- Pressefoto Katharina Behrends:www.vau.net/pressebilder- VAUNET-Publikation "Pay-TV in Deutschland 2018"https://www.vau.net/publikationenÜber VAUNET:VAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medienin Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiertseit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunkund Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu denvielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-,Radio-, Web- und Streamingangebote.Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklungder Märkte für audiovi-suelle Medien aus und gestaltet auf nationalerwie europäischer Ebene die Rahmenbe-dingungen aktiv mit. DerWirtschaftsverband hat zum Ziel, Akzeptanz für die politischen undwirtschaftlichen Anliegen der audiovisuellen Medien zu schaffen sowiedie große ge-sellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung derBranche im digitalen Zeitalter ins Be-wusstsein zu rücken.Pressekontakt:Frank Giersberg, Mitglied der Geschäftsleitung Markt- undGeschäftsentwicklungT | +49 30 3 98 80-100, E | giersberg@vau.netPressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuell