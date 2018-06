Hamburg (ots) - Bundesjustizministerin Katharina Barley ermuntertjunge Frauen, sich selbst mehr zuzutrauen: "Viele Frauen übernehmenimmer erst etwas, wenn sie ganz, ganz sicher sind, dass sie dashundert Prozent gut machen werden. Nicht weil sie Angst haben,sondern weil sie denken: Ich werde dem nicht gerecht", so Barley imInterviewpodcast "Alles gesagt?" von ZEITmagazin und ZEIT ONLINE."Ich war auch eine von denen. Ich dachte, ich bin gut für die zweiteReihe." Ihre politische Karriere habe einst damit begonnen, dass sieeine völlig aussichtslose Kandidatur übernommen habe. "Es istmanchmal auch gut zu verlieren. Wenn ich meinen ersten Wahlkampf inmeinem Landkreis gewonnen hätte, wäre ich jetzt Landrätin vonTrier-Saarburg - und nicht Justizministerin."Nach Ansicht der 49-jährigen Politikerin können Frauen mit einempositiven Auftreten auch die Außenwirkung ihres Partnersbeeinflussen: "Bei 'Grumpy Men', ob alt oder jung, schaue ich mirimmer ganz gerne die dazugehörige Frau an. Das Geheimnis ist ganzeinfach: Wenn das tolle, starke selbstbewusste Frauen sind, dann istan diesen Männern auch etwas liebenswertes."Angesprochen auf ihre Wurzeln sagt Barley: "Als ich in denBundestag kam und den Diplomatenpass bekommen sollte, wurde mirplötzlich klar, dass ich nicht als Deutsche geboren wurde, weil icheinen britischen Vater und eine deutsche Mutter habe. Das hat mich inmeinem Innersten sehr berührt." Sie habe immer geglaubt, dass sie vonGeburt an beide Staatsangehörigkeiten gehabt hätte. "Ich dachte: Hörmal, ich soll ursprünglich kein Recht darauf gehabt haben, Deutschezu sein? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Die Erzählung meinesLebens hat sich dadurch verändert."Für ihr Interview-Format "Alles gesagt?" befragen Christoph Amend,Chefredakteur des ZEITmagazins, und Jochen Wegner, Chefredakteur vonZEIT ONLINE, ihre Gesprächspartner beliebig lange - bis diese selbstfinden, es sei nun alles gesagt. Die Gespräche können auf ZEIT ONLINE(www.zeit.de/serie/alles-gesagt), auf iTunes und auf allen weiterengängigen Plattformen abgerufen werden. Hergestellt wird "Allesgesagt?" von der Produzentin Maria Lorenz.Pressekontakt:Valerie NebeReferentin UnternehmenskommunikationTel.: 040 / 32 80 - 1323E-Mail: valerie.nebe@zeit.dewww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell