Katerfrei ins neue Jahr

Hannover (ots) - 0:00 Uhr. Die Korken knallen, Schampus-Gläserschäumen über - und am nächsten Tag ist er da: der Kater. DasAnstoßen gehört an Silvester einfach dazu, auch in unseren vielenClubs weltweit. Damit das neue Jahr aber nicht mit einem dicken Kopfbeginnt, gibt Jasmina Bachmann, ROBINSON Food & Beverage Managerin,Tipps für einen katerfreien Start in das neue Jahr 2017.Als Gastgeber im Bereich Food & Beverage (F & B) sind JasminaBachmann und ihre Kollegen stets Anlaufstelle für alleROBINSON-Gäste. Das ermöglicht nicht nur einen intensivenGästekontakt mit direktem Feedback, sondern auch die Möglichkeit, anden schönsten Plätzen der Welt Cocktails zu mixen - ob Caipirinha aneiner Beach Bar oder Gin Tonic inmitten eines Bergpanoramas. ZumJahreswechsel wird in diesem Jahr in allen ROBINSON-Bergclubs eineAuswahl an Winter-Drinks serviert: Vom "gegrillten Piña Colada" übereinen "Frozen Glühwein" bis hin zum "Ramazzotti Meds" wird eswürzig-spritzig mit neu interpretierten Klassikern. Jasminas Tipp istder "La Mandarine", "ein erfrischend-leichter Drink, bei dem Gin,frischer Zitronensaft und Soda auf aromatischen Mandarineneckenserviert werden", so Jasmina.Für den Alkoholgenuss ohne böses Erwachen gilt: "Die Mengemacht´s". Dieser gute Vorsatz ist - besonders an Silvester - jedochmeist noch vor Beginn des neuen Jahres gebrochen. "Der Kater wird vorallem durch das Mischen vieler verschiedener Getränke verursacht. Mansollte außerdem nicht auf das Abendessen verzichten und zwischendurchimmer mal wieder ein Glas Wasser trinken", rät Jasmina. Sie selbstgreift am liebsten zum Wein: "Zu süß, bunt und klebrig mag, glaubeich, niemand gerne. Natürlich muss man wissen, wie das Produktschmeckt, dass man über die Theke reicht. Darum probieren wir unsereDrinks schon hin und wieder auf Qualität. Allgemein finde ich denProzess der Herstellung eines schönen Drinks aber fast nochinteressanter, als ihn selbst zu genießen."Einen Tipp für eine Katerkur hat Jasmina dennoch: "Raus aus demBett, unter die kalte Dusche und ab an die frische Luft." Wem dasnicht genügt, der kann auf Hausmittel zurückgreifen: "Manche schwörenauf Koffein mit Vitamin C und trinken Espresso mit Zitrone, anderesetzen auf Salz und Saures und essen Rollmops zum Frühstück." EinAllheilmittel gibt es nicht. Am Ende hilft genau das am besten, wasdem Katerbesitzer gut tut. Frohes neues Katern!GEGRILLTE PIÑA COLADAZutaten:- 2 Scheiben Ananas(gegrillt & abgekühlt)- 2 cl weißer Rum- 2 cl dunkler Rum- 8 cl Kokosmilch- 8 cl Ananassaft- 2 cl KokossirupZubereitung:Alle Zutaten in einem Mixer mixen.Eis: WürfelGlas: Granity, CaipirinhaDeko: 1 Scheibe gegrillte Ananas, Minze, 2 StrohhalmeGrilled Virgin Colada (alkoholfrei: Ohne Rum zubereiten,Ananassaft-Anteil erhöhen.WINTER RAMAZZOTTI SOURZutaten:- 4 cl Ramazzotti- ½ Mandarine (geachtelt)- 2 cl Zitronensaft- 1 Zweig RosmarinZubereitung:Mandarine im Shaker-Glas schütteln, Rosmarin leicht andrücken undzusammen mit den übrigen Zutaten dazugeben, gut schütteln, auf Eisabseihen.Eis: Crushed IceGlas: TumblerDeko: Mandarine, Rosmarin, 2 StrohhalmeLA MANDARINAZutaten- 4 cl Gin- 1 Barlöffel Rohrzucker- ½-1 Mandarine (geachtelt, je nach Größe)- 2 cl Zitronensaft- Sodawasser zum AuffüllenZubereitung: Zucker und Mandarine mit einem Stößel zerdrücken, dieübrigen Zutaten hinzugeben und mit Sodawasser auffüllen.Eis: CrushedGlas: Granity, CaipirinhaDeko: Mandarinenkeil, Minze, 2 StrohhalmeWinter Sun (alkoholfrei: Ohne Gin und Zitronensaft zubereiten,stattdessen 4 cl Tonic Water verwenden.Weitere Informationen und Bilder finden Sie auf:http://ots.de/FQPp5