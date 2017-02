Bei Kater Paracetamol meiden - Das Schmerzmittel belastet die Leber zusätzlich

Baierbrunn (ots) - Wen am Morgen nach einer Feier ein Kater plagt,der sollte bestimmte Medikamente unbedingt meiden. "Finger weg vonSchmerzmitteln wie Paracetamol", betont Hausärztin Dr. Bettina Brandtaus Lübeck im Patientenmagazin "HausArzt". "Sie werden wie Alkohol inder Leber abgebaut und belasten diese zusätzlich."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Patientenmagazin "HausArzt" gibt der Deutsche Hausärzteverbandin Kooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe 1/2017wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - HausArzt - PatientenMagazin, übermittelt durch news aktuell