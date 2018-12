Kate Hudson ist neue globale Markenbotschafterin von WW (ehemals Weight Watchers)

New York / Düsseldorf (ots) -Hudson ist Teil der "For Every Body" Kampagne des Unternehmens,die global am 26. Dezember 2018 startet und den positiven Effekteines gesünderen Lebensstils zelebriertWW (ehemals Weight Watchers / NASDAQ: WTW) gab heute bekannt, dassKate Hudson - Schauspielerin, Unternehmerin und Mitbegründerin vonFabletics - die neue globale Markenbotschafterin des Unternehmensist. Sie wird neben Oprah Winfrey und anderen WW Teilnehmern in derintegrierten Kampagne "For Every Body" des Unternehmens auftreten.Als WW Teilnehmer und globale Markenbotschafterin wird Kate Hudsonihre WW Wellness-Reise teilen und Andere ermutigen, ihre ganzpersönlichen Gründe für ein gesünderes Jahr 2019 zu teilen."For Every Body" basiert darauf, dass jeder seinen ganz eigenenGrund hat, gesünder zu leben und zielt auf den positiven Effekt, dender Weg zu einem gesünderen Lebensstil für jeden von uns hat. Damitspiegelt die Kampagne die strategische Entwicklung von WW wider, dieführende Position des Unternehmens im Bereich Gewichtsmanagementauszubauen und eine ganzheitlichere Plattform für Wellness und einengesünderen Lebensstil zu schaffen."Unsere Teilnehmer sind das Herzstück unserer Marke. IhreGeschichten und ihre Motivation (ihr #MyWhy) für einen gesünderenLebensstil zu hören, ist inspirierend", sagt Gail Tifford, ChiefBrand Officer, WW. "Interessant ist dabei, wie universell vieledieser "Whys" sind. Ob man für die Kinder oder für sich selbst gesundsein möchte, ob man sich in einem Brautkleid wohl oder sich am erstenTag eines neuen Jobs bestärkt fühlen möchte - WW bedeutet Wellnessthat Works. Für jedermann ("For Every Body"). Und das ist diePrämisse unserer Kampagne."Die Kampagne startet im Kontext der aktuellen "WW Global WellnessSurvey", nach der 90 Prozent der weltweit Befragten die Verbesserungihrer körperlichen, geistigen und emotionalen Gesundheit weit obenauf ihre Zielliste für 2019 gesetzt haben."Ich bin unglaublich begeistert, die neue Markenbotschafterin fürWW zu sein. Ich glaube fest an die Mission des Unternehmens,Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen", sagte KateHudson. "Der Aspekt, den ich am meisten an WW liebe, ist dieCommunity, weil ich weiß, dass Gleichgesinnte und Wegbegleiterwichtig für einen gesünderen Lebensstil und das persönlicheWohlbefinden sind. Menschen zu haben, mit denen man sichzusammenschließen und austauschen kann, und die einen inspirieren,sind so wichtig, wenn man danach strebt, sein bestes Leben zu leben.""Ich führe ein viel besseres Leben, seit ich Teil der WW Familiebin," sagt Oprah Winfrey. "Es ist eine fortwährende Aufgabe, gesund,stark und aktiv zu bleiben. Daher weiß ich jeden Tag zu schätzen, andem ich mit einem gesunden Geist und einem gesunden Körper aufwache.""WW strebt danach, der weltweit führende Partner im BereichWellness zu sein - mit einem Programm, das für jedermann entwickeltwurde und Millionen von Menschen dabei unterstützt, gesundeGewohnheiten zu übernehmen", sagte Mindy Grossman, Präsidentin undCEO, WW. "Wir sind so begeistert, dass Kate Teil der WW Communityist. Mit ihrem immensen Einfluss wird sie uns helfen, unsere Missionauf der ganzen Welt zum Leben zu erwecken und Andere zu inspirieren,sich unserer Community anzuschließen und ebenfalls ihr bestes Ich zusein."WW verbessert kontinuierlich das Nutzererlebnis mit innovativenInhalten, Hilfsmitteln und Ressourcen, die die WW Wellness-Reisen derTeilnehmer begleiten und unterstützen. Eine dieser Neuerungen ist dieCommunity-Building-Funktion innerhalb der WW App: die Connect Groups,in der sich Teilnehmer zu gleichgesinnten Gruppen zusammenschließenkönnen. Die Gruppen gibt es zu den Themen Das bin ich, Mein Weg,Lebensmittel, Bewegen, Umdenken, Hobby. Teilnehmer, die sich für WWFreestyle[TM] - dem bisher besten und effektivsten Programm in derUnternehmensgeschichte - anmelden, erhalten den digitalen Zugangsowie umfassendes Expertenwissen zu Verhaltensänderungen in denBereichen Ernährung, Bewegung und Mindset.Die Kampagne "For Every Body" startet global am 26. Dezember 2018.Im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung mit WW wird Kate Hudsonglobal in allen WW Märkten in Marketingmaterialien prominentvertreten sein.Weitere Informationen unter www.ww.com. Unter Verwendung von#MyWhy können Teilnehmer ihre Wellness-Reise mit anderen teilen oderAnderen auf ihrer Reise folgen.Über die WW Global Wellness StudyDie "WW Global Wellness Study" wurde von Wakefield Research in 11Märkten durchgeführt: USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich,Australien, Neuseeland, Kanada, Schweiz, Schweden, Brasilien undBenelux. Befragt wurden 10.007 national repräsentative Erwachsene ab18 Jahren.Über WWWW ist ein globales Wellness-Unternehmen und weltweit der führendekommerzielle Anbieter für ein aktives Gewichtsmanagement undkörperliches Wohlbefinden. Wir inspirieren Millionen von Menschen zugesunden Gewohnheiten für das echte Leben. Durch dasIneinandergreifen von digitaler Expertise und persönlichem Austauschin Workshops profitieren die Teilnehmer von unseremalltagstauglichen, nachhaltigen Ansatz, der gesunde Ernährung,Bewegung und eine positive Grundeinstellung umfasst. Mit mehr alsfünf Jahrzehnten Erfahrung im Aufbau von Communities und unsererExpertise in der Verhaltensforschung ist es unser Ziel, Gesundheitund Wohlbefinden für jedermann zu ermöglichen. Weitere Details überdie strategische Vision von WW erfahren Sie unter www.ww.com. Fürweitere Informationen auch zum globalen Unternehmen, besuchen Sieunsere Unternehmenswebsite unter corporate.ww.com.