Nach Katastrophen: Munich Re erwartet höhere Preise für Rückversicherungsschutz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re rechnet angesichts der jüngsten Naturkatastrophen mit steigenden Preisen für Rückversicherungsschutz.



Die großen Ereignisse wie das Hochwasser in Deutschland, die Hurrikans in den Vereinigten Staaten sowie die Wald- und Buschbrände in den USA und Australien dürften das Prämienniveau im Katastrophengeschäft im kommenden Jahr nach oben treiben, sagte Vorstandsmitglied Torsten Jeworrek am Dienstag in einer Videokonferenz.

Auch in anderen Segmenten der Schaden- und Unfall-Rückversicherung rechnet der Manager bei der anstehenden Vertragserneuerung mit Erstversicherern wie Allianz und Axa zum Jahreswechsel mit mindestens stabilen Preisen./stw/jha/