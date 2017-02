Baden-Baden (ots) - Jurek Beckers berühmter Roman "Jakob, derLügner" aus dem Jahr 1969 wurde in 23 Sprachen übersetzt und zwei Malverfilmt. SWR2 produzierte jetzt in Koproduktion mit demHörbuchverlag "speak low" die erste ungekürzte Lesung des Romans. AlsSprecher konnte der renommierte Film- und Theaterschauspieler AugustDiehl gewonnen werden. Die insgesamt 24 Folgen werden in der SWR2Reihe "Fortsetzung folgt" vom 13. März bis 13. April montags bisfreitags von 14:30 bis 14:55 Uhr gesendet.Tragikomische Geschichte über ein erfundenes Radio im polnischenGhetto Durch Zufall erfährt Jakob Heym im namenlosen Ghetto einerpolnischen Stadt von der Meldung, dass eine Befreiung derGhetto-Bewohner durch die Rote Armee bevorstehe. Jakob will die froheBotschaft mit seinen Mitgefangenen teilen - und gibt vor, ein Radiozu besitzen. Weil die Bewohner des Ghettos nun täglich mehr erfahrenmöchten, bleibt Jakob nichts anderes übrig, als weitere guteNachrichten zu erfinden - was eine Reihe tragikomischer Ereignissezur Folge hat. Der erfolgreiche Drehbuchautor Jurek Becker hatte Endeder 1960er Jahre diesen Stoff ursprünglich für eine Verfilmungbearbeitet - als diese jedoch zunächst nicht zustande kam, machte eraus dem Drehbuch seinen ersten Roman. Dazu fügte er dem Personal derGeschichte die Figur eines namenlosen Erzählers hinzu, der alseinziger Überlebender Zeugnis ablegt vom Ghetto und seinen Bewohnern.Erste vollständige Lesung als Koproduktion von SWR2 und "speaklow" "Jakob, der Lügner" erschien 1969 und war Jurek BeckersDebütroman, der in 23 Sprachen übersetzt wurde. Zweimal wurde dasBuch verfilmt. SWR2 sendet in Koproduktion mit dem Hörbuchverlag"speak low", der die Produktion als Hörbuch verlegt, zum ersten Malden Roman in einer ungekürzten Lesung. Der Film- undTheaterschauspieler August Diehl leiht hier dem Erzähler seineStimme. August Diehl liest nur wenige ausgewählte Hörbücher, indiesen Tagen stellt er an der Berlinale den Film "Der junge KarlMarx" vor, in dem er die Hauptrolle spielt. Diehls Interpretation vonBeckers Roman ist frei von Pathos, zeichnet mit feinem Humor dieirrwitzigen Dialoge nach und spiegelt das Grauen angesichts derunausweichlichen Katastrophe. Die Witwe des Autors Christine Becker,die auch seinen Nachlass betreut, freut sich über die Besetzung: "Beiallem Humor macht uns August Diehl auch die Katastrophe imHintergrund der Geschichte deutlich, die nun - im zweifachen Sinne -die Chance erhält, in der Gegenwart präsent zu werden. Ich bin sehrfroh, dass wir August Diehl für diese Rolle gewinnen konnten."SWR2 Fortsetzung folgt, "Jakob, der Lügner" (1/24), Roman vonJurek Becker, gelesen von August Diehl, Montag, 13. März bisDonnerstag, 13. April, jeweils montags bis freitags, 14.30 - 14.55UhrPressekontakt: Oliver Kopitzke, Telefon 07221 929-23854,oliver.kopitzke@swr.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell