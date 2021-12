Katastrophe für diese Impfstoff-Werte – was nun?

Liebe Leser,

die Überraschung ist perfekt. Mit Novovax gibt es nun einen neuen Stern am Himmel der Impfstoff-Hersteller. Es kann für die althergebrachten Unternehmen wie BioNTech, Valneva oder Moderna nun deutlich instabiler werden. Was passiert nun – und sind BioNTech und Co. dennoch ein Kauf?

Aktien geben erneut nach

BioNTech etwa hat erneut nachgegeben. Die Aktie aus Mainz verlor zwar lediglich -1,7 %. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



