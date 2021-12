Katastrophe aus Mainz: 9,7 % Minus für BioNTech

Liebe Leser,

die Aktie von BioNTech hat am Freitag mit einem massiven Abschlag in Höhe von 9,7 % fast Geschichte geschrieben. Die Notierungen stürzten in sich zusammen, weil die Zweifel an der Impfstoffkampagne sich vergrößern. Aktuell hat das Unternehmen selbst bekannt gegeben, es würde damit rechnen, dass möglicherweise eine vierte Impfung nötig wird.

Das ist offensichtlich, denn in Israel läuft auch mit dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung