Katastrophe in Ostafrika: Allein in Somalia 185.000 Kinder akut vom Hungertod bedroht / SOS-Kinderdörfer warnen: Hilfsorganisationen geraten an ihre Grenzen

München (ots) - Somalia, Südsudan, Nigeria: In Ostafrika spitztsich die Tragödie dramatisch zu, Millionen Kinder kämpfen gegen denHungertod. "Wir können es uns nicht erlauben, dass diese Kinder inVergessenheit geraten", sagt Louay Yassin, Pressesprecher derSOS-Kinderdörfer weltweit. "Sie sterben, wenn sie nicht baldumfassend Hilfe erhalten." Besonders dramatisch ist die Lage inSomalia: Die Hilfsorganisation schätzt, dass dort 185.000 Kinder akutvom Hungertod bedroht sind und dass diese Zahl in den kommendenMonaten auf 270.000 ansteigen könnte.Die Mitarbeiter der internationalen Hilfsorganisationen, dieNahrungsmittel, Medikamente und Wasser verteilen, seien aufgrund desAusmaßes der Katastrophe in Ostafrika überfordert. "Wir bitten dieWeltgemeinschaft um schnelle Hilfe", so Yassin weiter. "Sonst drohteine Katastrophe, die weit schlimmer wird als die Hungersnot 2011."2011 durchlitt Ostafrika die schlimmste Hungerkatastrophe seit 60Jahren. 260.000 Menschen starben, die meisten in Somalia, nachdem dieinternationale Hilfe im Bürgerkriegsland zu spät angelaufen war. DieHälfte davon waren Kinder unter fünf Jahren. "Das hätte nichtpassieren müssen", sagt Yassin, "hätte die internationaleGemeinschaft nicht so lange die Warnungen der Hilfsorganisationenüberhört." Die Zeichen für eine neue Hungersnot sind alarmierend:Somalias Ministerpräsident meldete, dass innerhalb von zwei Tagen 110Menschen verhungert seien.