Katastrophe in Indonesien / Help unterstützt die Opfer von Erdbeben und Tsunami (FOTO)

Bonn (ots) -Mehrere Erdbeben haben am 28. September Indonesien erschüttert undeinen zerstörerischen Tsunami ausgelöst. Die meterhohe Flutwellerichtete katastrophale Verwüstung auf der Insel Sulawesi an, vieleMenschen kamen ums Leben. Die offizielle Zahl der Todesopfer istmittlerweile auf 1.200 gestiegen. Die Hilfsorganisation "Help - Hilfezur Selbsthilfe" ist zusammen mit ihrer lokalen Partnerorganisationin Palu/Sulawesi im Einsatz und leistet Nothilfe.Trinkwasser, Nahrungsmittel und Hygienepakete für die Opfer Miteiner Geschwindigkeit von über 800 km/h brach die meterhohe Welleüber die Insel Sulawesi herein, zerstörte weitestgehend dieInfrastruktur und riss Menschen, Autos und Häuser mit sich. GanzeDörfer sind unter Schutt und Schlammlawinen begraben. "Die Lage istzurzeit noch unübersichtlich, aber fest steht: die Menschen aufSulawesi brauchen unsere Hilfe", so Karin Settele, Geschäftsführerinvon Help - Hilfe zur Selbsthilfe. "In den überschwemmten Gebietendroht der Ausbruch von Seuchen, es gibt kein sauberes Wasser undnicht genügend Nahrung". Gemeinsam mit unserem lokalen Partnerkonzentrieren wir unsere Nothilfe daher zunächst auf die Verteilungvon Nahrungsmittel und sauberem Trinkwasser sowie Hygienepaketen.Unter anderem versorgen wir Familien, die alles verloren haben, mitSeife, Handtüchern und Windeln.Help ist Mitglied im Bündnis Aktion Deutschland Hilft, demZusammenschluss renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die imKatastrophenfall gemeinsam schnelle Hilfe leisten. "Help" und "AktionDeutschland Hilft" bitten um Spenden für die Opfer des Tsunami inIndonesien:Help - Hilfe zur SelbsthilfeStichwort: Tsunami IndonesienIBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00Commerzbank KölnAktion Deutschland HilftStichwort: Erdbeben Tsunami IndonesienIBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30Bank für Sozialwirtschaft"Help - Hilfe zur Selbsthilfe" ist seit 1981 weltweit im Einsatzfür Menschen in Not, unabhängig von Herkunft oder Weltanschauung. BeiKatastrophen leisten wir effektive Soforthilfe. Nach unserem Prinzipder Hilfe zur Selbsthilfe bekämpfen wir Armut und Hunger nachhaltigund schaffen so die Basis für eine menschenwürdige Zukunft.