Katastrophale Lebensbedingungen für Flüchtlinge auf griechischen Inseln

Bonn (ots) - Die humanitäre Situation für die etwa 11.000Flüchtlinge auf den griechischen Inseln Lesbos und Samosverschlechtert sich zusehends. Nach Meldungen desFlüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) sind vor allemdie Bedingungen in den Aufnahmezentren beider Inseln katastrophal. ImHinblick auf den nahenden Winter und tausenden weiterenNeuankömmlingen vom türkischen Festland sei zusätzliche Unterstützungdringend erforderlich.In den letzten drei Monaten sind mehr als 11.000 Menschen auf denInseln angekommen. Dem gegenüber stehen lediglich 6.500 Flüchtlinge,die von den Inseln auf das griechische Festland gebracht wurden.Entsprechend überbelegt sind die Aufnahmezentren Vathy auf Samos undMoria auf Lesbos. Im Zentrum von Vathy, das eigentlich für dieAufnahme von 650 Personen gebaut wurde, müssen aktuell 4.000Flüchtlinge auf engstem Raum leben. Moria beherbergt derzeit 6.500Menschen - mehr als dreimal so viele wie die ursprünglicheAufnahmekapazität."Neuankömmlinge auf den Inseln müssen sich in lokalen Geschäftenselbst Zelte kaufen. Diese bieten keinen ausreichenden Schutz vorWind, Regen und Kälte. Aufgrund der Überfüllung der Aufnahmezentrenerrichten sie die Zelte auf Feldern in der Nähe. Dort gibt es wederElektrizität, fließendes Wasser oder Toiletten. Der Winter steht vorder Tür. Die Menschen müssen jetzt mit dem Lebensnotwendigen versorgtwerden", so Peter Ruhenstroth-Bauer, der Geschäftsführer derUNO-Flüchtlingshilfe.Aufgrund des großen Bedarfs hat der UNHCR seine Hilfsoperationenvor Ort verstärkt. So werden rund 19.000 Hilfsgüter auf die Inselngebracht, darunter Winterkleidung, Schlafsäcke und Hygieneartikel.400 Fertigbau-Container sorgen für neue Unterkünfte auf dem Festland.Ein wichtiger Bestandteil der UNHCR-Unterstützung ist dieBargeldhilfe geworden, die seit April 2017 mehr als 76.000Flüchtlinge in Griechenland erhalten haben. Das von der EuropäischenUnion finanzierte Programm ergänzt das Engagement des UNHCR, dieGeflüchteten mit neuen und sicheren Unterkünften zu versorgen. DieBargeldhilfe wird vom UNHCR implementiert: Dazu werden vonMitarbeitern der Organisation Guthabenkarten ausgegeben. Dergespeicherte Geldbetrag richtet sich nach der Familiengröße undbeträgt 550 Euro für einen Siebenpersonen-Haushalt. Davon können sichdie Flüchtlinge Lebensmittel und andere Artikel für den täglichenBedarf selbst kaufen.