Katastrophale Lage nach Zyklon Idai - Welthungerhilfe weitet Soforthilfe aus

Bonn (ots) - Die Welthungerhilfe weitet ihre Soforthilfe für dieOpfer des verheerenden Zyklons Idai in Mosambik, Malawi und Simbabweaus. 700.000 Euro werden für die Katastrophengebiete zur Verfügunggestellt, um dringend benötigte Hilfsgüter zu verteilen. In Simbabwekonzentriert sich die Hilfe auf den besonders betroffenen DistriktChimanimani. Um etwa 100.000 Menschen den Zugang zu sauberemTrinkwasser zu ermöglich, werden Chlortabletten verteilt und Brunneninstandgesetzt. Gleichzeitig werden Seife und weitere Hygieneartikelverteilt. Vier Mitarbeiter aus dem Nothilfeteam sind zusätzlich amWochenende nach Mosambik gereist, um die europäischen Alliance2015-und lokale Partnerorganisation vor Ort zu unterstützen. Dort ist dieZahl der Betroffenen besonders hoch und weite Teile des Landes rundum die Küstenstadt Beira stehen unter Wasser. Nach Angaben derVereinten Nationen sind in den drei Ländern rund 600.000 Häuserzerstört worden und mehr als 2,6 Millionen Menschen brauchen dringendUnterstützung zum Überleben."Wir gehen davon aus, dass diese Zahlen noch weiter steigen werdenin den kommenden Wochen, denn für die nächsten Tage sind vor allem inMosambik und Malawi neue schwere Regenfälle angekündigt. Das Wasserkann nirgendwo abfließen und wir befürchten den Ausbruch von Seuchenwie Cholera und Malaria. Viele Gebiete sind noch immer von derAußenwelt abgeschnitten und das ganze Ausmaß der Zerstörung ist auch10 Tage nach dem Sturm noch immer nicht absehbar. Deshalb können wirauch nur schrittweise Hilfe leisten", beschreibt Mathias Mogge,Generalsekretär der Welthungerhilfe, die äußerst schwierige Lage inden Ländern.Die Mitarbeiter des Nothilfeteams sind in Mosambik telefonisch zuerreichen und stehen für Interviews zur Verfügung.Weitere Informationen unter: www.welthungerhilfe.de/presseDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit ihrerGründung wurden mehr als 8.900 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,53 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.Pressekontakt:Herausgeber:Deutsche Welthungerhilfe e. V.IBAN:DE15 3705 0198 0000 0011 15BIC: COLSDE33Ansprechpartner:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228 / 22 88 - 132Mobil 0172 - 2525962simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Catherine BrionesTelefon 0228 / 2288 - 640presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell