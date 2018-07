Köln (ots) - Bundesjustizministerin Katarina Barley sieht die SPDals "Stimme der Vernunft" im Asylstreit. In einem Interview mitDeutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" sagt Barley: "DieUnion hat sich wegen ein paar Geflüchteten am Tag zerlegt und derPolitik allgemein damit kein gutes Zeugnis ausgestellt." BeimAsyl-Kompromiss der Union mit sogenannten "Transitzentren" sei es nurum einen kleinen Teil der Geflüchteten gegangen. Das Unions-Papierhabe zudem mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben.Auf die Frage, ob die SPD nun mal wieder die GroKo rette, ohnedass es ihr in der Wählergunst nütze, sagt die SPD-Ministerin imExperten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!": "Ja, wir sind gerne mal wiederdie Vernünftigen. Und dass uns das bei den Wählern nichts bringt,muss man ja auch nicht ständig beschreien."Auch zur von ihr initiierten Musterfeststellungsklage äußert sichBarley im Gespräch mit dem Podcast "FRAGEN WIR DOCH!": "Es war mirwichtig, diese Klage am ersten Arbeitstag als Ministerin auf den Wegzu bringen." Damit die Schadensersatzansprüche der Verbraucher gegenVW nicht zum Ende des Jahres verjähren, werde derzeit bereits dasRegister für die Geschädigten beim Bundesamt für Justiz in Bonnvorbereitet. Barley: "Ich kann den Verbrauchern keineDiesel-Nachrüstung versprechen, aber ich kann ihnen zu ihrem Rechtverhelfen. Deshalb verspreche ich, dass am 01.11.18 die Schalter fürmehr Verbraucherrecht umgelegt werden."Trotzdem: "Amerikanische Verhältnisse wollen wir mit der Klagenicht schaffen", so Barley. Ihre Begründung im Podcast: "In den USAgibt es keinen TÜV. Da ist die Androhung von Schadensersatz für dieUnternehmen der Ersatz von Kontrolle und gleichzeitig Druck, guteProdukte auf den Markt zu bringen." Und damit quasi TÜV-Ersatz.Barley ist überzeugt: "Ab November werden es nicht nur VW-Kunden,sondern z.B. auch Opfer von Gebührenabzocke oder überhöhtenElektrizitätsabrechnungen wesentlich leichter haben, ihre Rechtedurchzusetzen."Im Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" verrät die Ministerin auch, dass sieselbst Diesel fahre: "Aber ich klage nicht, denn der ist ein bisschenälter und ein schwedisches Fabrikat."Das vollständige Gespräch mit Katarina Barley hören Sie abFreitagmittag in Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de, www.fragenwirdoch.de sowieüber iTunes, Spotify und SoundCloud.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass.Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell